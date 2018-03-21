«Бавария» и «Манчестер Сити» вступили в борьбу за Джана

«Бавария» и «Манчестер Сити» являются претендентами на полузащитника «Ливерпуля» Эмре Джана.

Контракт 24-летнего футболиста с мерсисайдцами истекает летом и «Ювентус», который давно следит за немцем, уже предложил ему соглашение, однако хавбек пока не ответил согласием.

Теперь туринцам придется столкнуться с конкуренцией со стороны мюнхенцев и «горожан».

В нынешнем сезоне Джан принял участие в 37 матчах, забил шесть голов и сделал пять результативных передач.