«Бавария» и «Манчестер Сити» вступили в борьбу за Джана

Ценен был для Ливерпуля, даже до конца контракта дотянули...
«Бавария» и «Манчестер Сити» являются претендентами на полузащитника «Ливерпуля» Эмре Джана.
Контракт 24-летнего футболиста с мерсисайдцами истекает летом и «Ювентус», который давно следит за немцем, уже предложил ему соглашение, однако хавбек пока не ответил согласием.
Теперь туринцам придется столкнуться с конкуренцией со стороны мюнхенцев и «горожан».
В нынешнем сезоне Джан принял участие в 37 матчах, забил шесть голов и сделал пять результативных передач.