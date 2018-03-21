Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Бавария» и «Манчестер Сити» вступили в борьбу за Джана

    «Бавария» и «Манчестер Сити» являются претендентами на полузащитника «Ливерпуля» Эмре Джана.

    Контракт 24-летнего футболиста с мерсисайдцами истекает летом и «Ювентус», который давно следит за немцем, уже предложил ему соглашение, однако хавбек пока не ответил согласием.

    Теперь туринцам придется столкнуться с конкуренцией со стороны мюнхенцев и «горожан».

    В нынешнем сезоне Джан принял участие в 37 матчах, забил шесть голов и сделал пять результативных передач.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.03.2018 13:38
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 21 марта 2018, 20:36

      Ценен был для Ливерпуля, даже до конца контракта дотянули...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 21 марта 2018, 19:15

      Скорей всего вернется в родные пенаты.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 21 марта 2018, 13:51

      Джан , давай домой в Мюнхен!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11