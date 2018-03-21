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    Луис Адриано: «Россия может преподнести сюрприз в матче с Бразилией»

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано оценил шансы сборной России в товарищеском матче против команды Бразилии.

    «В современном футболе все возможно. Да, Бразилия – фаворит, на нее ставит большинство экспертов, и понятно, почему. Но Россия может преподнести сюрприз, как это часто делают малые команды против больших. Хотя и Россия – большая команда», – считает футболист красно-белых.

    Товарищеский матч Россия – Бразилия пройдет в Москве в пятницу, 23 марта.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.03.2018 07:43
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +715

      Mario84 21 марта 2018, 14:38

      Сделают сюрприз и победят 3:0. Матч перенесут на 3 часа раньше, а Бразилии не скажут) Вот и техническая победа. Если что спишут на трудности перевода.

      0
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 21 марта 2018, 11:24

      Сюрприз это проиграть 2-0 , а не 7-0?)

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 марта 2018, 10:42

      возможно все, вот и нашим почему бы не попытаться.

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 21 марта 2018, 10:10

      Только полная концентрация,и успех придет.

      1
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      Рейтинг: +118

      clozzi 21 марта 2018, 10:03

      Лишь бы не обкакались сильно:) а так удачи мужикам!!!

      0
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      Рейтинг: +399

      kella 21 марта 2018, 08:54

      Луис, ты постарайся ждем сюрприз!

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 21 марта 2018, 08:06

      по качеству футбола и игроков, россия команда карлик и размеры страны, количество ракет на душу населения, щедрость и феноменальная терпимость населения к охамевшему мусорскому правительству здесь не при чем, называй вещи своими именами - сюрпризы нам не грозят, может только со знаком минус, на них у нас иммунитет

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      Рейтинг: +677

      vodomut 21 марта 2018, 07:57

      сюрприз будет 0-?

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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings > vodomut 21 марта 2018, 08:32

      Ну вдруг случайно один забьют будет 1:7 например. Вот это будет сюрприз :)))

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