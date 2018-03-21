Луис Адриано: «Россия может преподнести сюрприз в матче с Бразилией»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано оценил шансы сборной России в товарищеском матче против команды Бразилии.

«В современном футболе все возможно. Да, Бразилия – фаворит, на нее ставит большинство экспертов, и понятно, почему. Но Россия может преподнести сюрприз, как это часто делают малые команды против больших. Хотя и Россия – большая команда», – считает футболист красно-белых.

Товарищеский матч Россия – Бразилия пройдет в Москве в пятницу, 23 марта.