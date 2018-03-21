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    Канте не собирается уходить из «Челси»

    Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте не рассматривает вариантов ухода из лондонского клуба. Ранее сообщалось, что в его услугах заинтересован «ПСЖ».

    «Интерес со стороны «ПСЖ»? Я игрок «Челси», это мой клуб, здесь я чувствую себя как дома.

    Для меня идет лишь второй год в составе «Челси». У нас был очень хороший сезон с чемпионским титулом, – приводит слвоа Канте BeFoot.

    В текущем сезоне француз провел в Премьер-лиге 26 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.03.2018 07:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +806

      тигрик 21 марта 2018, 16:24

      Видно по человеку, скромный и преданный. Настоящий синий!

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