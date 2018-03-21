Канте не собирается уходить из «Челси»

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте не рассматривает вариантов ухода из лондонского клуба. Ранее сообщалось, что в его услугах заинтересован «ПСЖ».

«Интерес со стороны «ПСЖ»? Я игрок «Челси», это мой клуб, здесь я чувствую себя как дома.

Для меня идет лишь второй год в составе «Челси». У нас был очень хороший сезон с чемпионским титулом, – приводит слвоа Канте BeFoot.

В текущем сезоне француз провел в Премьер-лиге 26 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.