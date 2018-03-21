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    Кьюэлл видит Салаха обладателем «Золотого мяча»

    Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Австралии Гарри Кьюэлл уверен, что нападающий красных Мохамед Салах может замахнуться на «Золотой мяч», если не будет сбавлять обороты.

    «Для Салаха этот сезон складывается феноменально. Многие говорят, что он может стать лучшим игроком сезона, но я бы заглянул еще дальше.

    Если он не менее удачно проведет чемпионат мира, забьет пару голов, а затем продолжит играть на нынешнем уровне в следующем сезоне, то почему бы ему не выиграть «Золотой мяч»? Не вижу препятствий для его победы в таком случае», – рассказал Кьюэлл talkSPORT.

    Напомним, что египтянин в текущем сезоне сыграл 29 матчей за «Ливерпуль», в которых забил 28 голов в Премьер-лиге, а также отдал 10 результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.03.2018 06:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 21 марта 2018, 10:00

      Игрок мощный ,заточенный на атаку.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -527

      Dimon 007 21 марта 2018, 09:09

      Каждый видит то, что хочет....

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Dimon 007 21 марта 2018, 12:15

      согласен. Салах - хороший забивала, но Кьюэлл всё меряет по временам своей молодости, к тому же - это же игрок из АПЛ, его бывшей команды Ливерпуль, тут предвзятость налицо. Недостаточно просто много забивать, нужно тащить команду, быть лидером, в конце-концов иметь технику, ибо забивание голов - это далеко не всё, что должен уметь форвард, пускай и важная штука. Я думаю, что реально попасть в топ-5 претендентов, особенно, если Салах протащит Лверпуль в полуфинал хотя бы. Но я ставлю на МСити.
      При всём уважении к Салаху, ему до уровня Месси или Роналду далековато, впрочем и не Де Брюйне он тоже. Есть претенденты и посильнее явно, и не один.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +10

      Stivi.j 21 марта 2018, 09:08

      Поддерживаю!

      0
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