Кьюэлл видит Салаха обладателем «Золотого мяча»

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Австралии Гарри Кьюэлл уверен, что нападающий красных Мохамед Салах может замахнуться на «Золотой мяч», если не будет сбавлять обороты.

«Для Салаха этот сезон складывается феноменально. Многие говорят, что он может стать лучшим игроком сезона, но я бы заглянул еще дальше.

Если он не менее удачно проведет чемпионат мира, забьет пару голов, а затем продолжит играть на нынешнем уровне в следующем сезоне, то почему бы ему не выиграть «Золотой мяч»? Не вижу препятствий для его победы в таком случае», – рассказал Кьюэлл talkSPORT.

Напомним, что египтянин в текущем сезоне сыграл 29 матчей за «Ливерпуль», в которых забил 28 голов в Премьер-лиге, а также отдал 10 результативных передач.