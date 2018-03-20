Уткин: «Карпин – самый сильный российский тренер»

Спортивный журналист Василий Уткин поговорил о фигуре главного тренера «Ростова» Валерия Карпина. Комментатор считает специалиста сильнейшим в нашей стране.

«Кто является сейчас самым сильным российским тренером? Я считаю, что это Валерий Карпин. Да, «Ростов» пока не может выиграть, но лично мне нравится футбол, который показывает его команда», – сказал Уткин.

В качестве тренера Карпин не выиграл ни одного трофея.