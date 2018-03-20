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    Уткин: «Карпин – самый сильный российский тренер»

    Спортивный журналист Василий Уткин поговорил о фигуре главного тренера «Ростова» Валерия Карпина. Комментатор считает специалиста сильнейшим в нашей стране.

    «Кто является сейчас самым сильным российским тренером? Я считаю, что это Валерий Карпин. Да, «Ростов» пока не может выиграть, но лично мне нравится футбол, который показывает его команда», – сказал Уткин.

    В качестве тренера Карпин не выиграл ни одного трофея.

    Источник: Спорт FM

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    20.03.2018 22:04
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 21 марта 2018, 10:40

      С уважением отношусь к Бердыеву. Но при нем Ростов играл в прагматичный футбол т.е. на результат, порой смотреть было скучно и грустно. При Карпине Ростов играет в ФУТБОЛ, смотреть просто интересно и увлекательно, невзирая на результат.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 марта 2018, 10:14

      пока особо судить о его работе незачем, вот когда проведет матчей 12-15 тогда уже будет многое видно.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 21 марта 2018, 09:41

      не согласен

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4454

      Snek 21 марта 2018, 00:19

      жыруткин вроде нет-нет, а комментатор хороший, но когда в KFC острых крылышек пережрёт, так сразу ***** какую-то нести начинает... бяда чо.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 21 марта 2018, 00:00

      "Уткин самая большая Российская утка".

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 20 марта 2018, 23:45

      Карпин, как тренер, пока ещё не состоялся. Так же и Уткин, как журналист.

      -2
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      Рейтинг: +300

      Zeff > VVM1964 21 марта 2018, 00:29

      Пожалуй.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 20 марта 2018, 23:43

      Васька жжет !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 20 марта 2018, 23:18

      Это была хорошая очередная тупая шутка.

      -3
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 марта 2018, 23:16

      Пока особых достижений у него нет.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 20 марта 2018, 23:03

      Вася хотел сказать самый стильный, да оговорился. Пока самый сильный - Сёмин, затем Бердыев. Вот если Карпин добьётся с Ростовом какого-либо успеха, тогда можно будет назвать его не стильным, а сильным. Моё личное мнение, которое может отличаться от мнения других болельщиков.

      4
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > мы_не_рабы 21 марта 2018, 00:47

      бердыев первый

      2
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