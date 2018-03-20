Роналду верит, что лучше него на футбольном поле никого нет

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о своей философии. Игрок думает, что он – сильнейший футболист мира.

«Мы всегда должны считать себя лучшими в своем деле. Нужно думать высокими категориями. К примеру, я верю, что как минимум на футбольном поле лучше меня никого нет», – заявил португалец.

Роналду признан сильнейшим португальским футболистом 2017 года.