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    Роналду верит, что лучше него на футбольном поле никого нет

    Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о своей философии. Игрок думает, что он – сильнейший футболист мира.

    «Мы всегда должны считать себя лучшими в своем деле. Нужно думать высокими категориями. К примеру, я верю, что как минимум на футбольном поле лучше меня никого нет», – заявил португалец.

    Роналду признан сильнейшим португальским футболистом 2017 года.

    Источник: Skysports

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    20.03.2018 20:39
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 22 марта 2018, 02:47

      Лучший не будет трепаться на каждом углу о том что он лучший, вот и разница между тобой и единственным неповторимым Месси.

      0
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      Рейтинг: +239

      Михас007 21 марта 2018, 13:05

      П....ДИ ДА ПОМЕНЬШЕ,БОЛЬШЕ БУДУТ УВАЖАТЬ

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 марта 2018, 10:01

      все никак не налюбуется на себя) больше его уважал когда раньше он поменьше болтал и побольше делал, пусть твои успехи и достижения оценят и похвалят другие.

      1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 20 марта 2018, 23:05

      Нахлебник пустые ворота левые пенальти ты лутче

      1
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      Рейтинг: +155

      ТИНКИ-ВИНКИ 20 марта 2018, 22:58

      Пускай думает, что хочет. если ему это помогает играть (а ему вроде реально помогает). Побольше бы наших футболистов так думали бы. Так нет же, наши думают кто круче машину купил, телку снял и т.д. Солидарен Рону, нужно думать, но и при этом нужно делать.

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 марта 2018, 22:52

      Во всяком случае признался честно.

      2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 20 марта 2018, 22:52

      ну ну)))

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 20 марта 2018, 22:44

      Пускай думает человек.

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      Рейтинг: +231

      ВoВ 20 марта 2018, 22:33

      Мечтать не вредно)))

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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 20 марта 2018, 22:19

      Молодец, не только балаболит но и забитыми голами подтверждает...
      Головин во называет Дзагоева лучшим, а толку то... что один олух, что второй.

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