Рохо: «Моя первая реакция на переход Санчеса в «Манчестер Юнайтед» была: «Чертов ад, нет!»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо рассказал, какие непростые ранее у него были непростые взаимоотношения на поле с нынешним партнером по команде Алексисом Санчесом.

Чилиец перешел в стан «красных дьяволов» из «Арсенала» в январе этого года.

«Алексис – отличный игрок, но мы не привыкли выходить на поле в одной команде. Каждый раз, когда мы сталкивались друг с другом, будь то в международных матчах или когда «Манчестер Юнайтед» играл против «Арсенала», я давал ему хорошего пинка, и он сделал то же самое со мной. Кроме того, я оскорблял его, и он отвечал подобным образом.

Поэтому, когда я узнал, что он собирается присоединиться к нам, я сказал: «Ох, чертов ад, нет! Теперь этот парень будет здесь».

Мы были в Дубае в то время, когда происходил трансфер Алексиса. Я спокойно сидел в кресле, наблюдая за фильмом, когда Жозе Моуринью подошел и стукнул меня по плечу. Он сказал: «Мы собираемся подписать Санчеса, и я не хочу, чтобы ты бил его на тренировках». После этой фразы он чуть не лопнул от смеха», – сказал Рохо.