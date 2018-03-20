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    Рохо: «Моя первая реакция на переход Санчеса в «Манчестер Юнайтед» была: «Чертов ад, нет!»

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо рассказал, какие непростые ранее у него были непростые взаимоотношения на поле с нынешним партнером по команде Алексисом Санчесом.

    Чилиец перешел в стан «красных дьяволов» из «Арсенала» в январе этого года.

    «Алексис – отличный игрок, но мы не привыкли выходить на поле в одной команде. Каждый раз, когда мы сталкивались друг с другом, будь то в международных матчах или когда «Манчестер Юнайтед» играл против «Арсенала», я давал ему хорошего пинка, и он сделал то же самое со мной. Кроме того, я оскорблял его, и он отвечал подобным образом.

    Поэтому, когда я узнал, что он собирается присоединиться к нам, я сказал: «Ох, чертов ад, нет! Теперь этот парень будет здесь».

    Мы были в Дубае в то время, когда происходил трансфер Алексиса. Я спокойно сидел в кресле, наблюдая за фильмом, когда Жозе Моуринью подошел и стукнул меня по плечу. Он сказал: «Мы собираемся подписать Санчеса, и я не хочу, чтобы ты бил его на тренировках». После этой фразы он чуть не лопнул от смеха», – сказал Рохо.

    Источник: Goal.com

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    20.03.2018 16:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 20 марта 2018, 19:30

      В случае чего, придется вернуться в Спартак.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +541

      Владимирыч 20 марта 2018, 17:33

      Моуринью жжет)))) тот еще провокатор)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 20 марта 2018, 17:14

      ну круто.че.
      посмотрим на его игру с алексисом

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 20 марта 2018, 17:12

      хахаха

      0
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