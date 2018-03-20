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    Верратти: «Месси тычет пальцем в лицо рефери, но его не наказывают»

    Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти прокомментировал свое удаление в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:2).

    «Я поступил плохо, но это было удаление в связи с разочарованием. Иногда судьям стоит быть более терпимыми.

    Я никого не оскорблял, тогда как Месси тычет пальцем в лицо рефери, но его не наказывают», – сказал Верратти.

    Ранее сообщалось, что Месси не хочет видеть итальянца в «Барселоне», несмотря на интерес каталонского клуба.

    Источник: ESPN

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    20.03.2018 00:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 20 марта 2018, 09:06

      вот поэтому вы в ПСЖ так дерьмово играете - собралась команда обиженок и индивидуалистов, без стержня внутри и тренерской идеи. Все вам что-то должны, и всегда у вас виноват кто-то другой, но не вы.
      Я не спорю, что Месси иногда любит поболтать с судьёй, ну так он
      а) периодически за это ЖК получает, когда наглеет
      б) он нередко выходит на поле с капитанской повязкой и имеет право поговорить с судьёй, общеизвестный факт, как и то, что не каждая претензия к судье - это ЖК. Или Верратти правил футбола не знает?
      Если он намекает на ответный матч Барса-Челси, ну так это судья выбрал такую либеральную тактику судейства, он также мягко относился и к игрокам Челси.
      У Верратти нет царя в голове, что бы не гнать дурку, так ещё и яиц, чтобы признаться, что сам накосячил, Месси у него виноват, что играл в другом матче))))
      Вспомнил Артура Видаля, что целый год не мог успокоится после вылета Баварии от Атлетико - кричал на каждом углу, что это антифутбол, они не мужики, мы играли лучше...
      Смех, да и только. Таким вот деструктивным мышлением люди сами себя наказывают. Ну и поделом им. От Месси или Атлетико едва ли убудет.

      1
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 20 марта 2018, 08:31

      А ты не тычь пальцем ниже спины, вот и наказывать не будут..

      3
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 20 марта 2018, 08:23

      Кто этот Вератти....?)

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Fin035 20 марта 2018, 10:27

      очень хороший футболист у нас в России днем с огнем таких не сыскать а если не в курсах то что ты тут делаешь

      0
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 > Garrincha58 20 марта 2018, 16:25

      Дружище, вот только не нужно здесь умничать! Я же не кричу на весь сайт, что ты в одном предложении сделал 7 орфогрфических ошибок! К твоему разочарованию я знаю кто такой Вератти и даже знаю кто такой Гарринча! Специально для тебя растолкую мой коммент! Я написал - кто этот Веррати?), не потому что он плохой игрок, а потому что он еще не дорос до уровня Месси, чтобы указывать судьям, как им судить! Возможно когда нибудь он станет великим игроком и заслужит уважения от судей, но на сегодняшний день извините, не дорос!

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      Рейтинг: +597

      Gornostay 20 марта 2018, 00:51

      Экий завистник))) На великого пальчиком замахнулся)

      -3
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 20 марта 2018, 00:38

      Смешной он этот Вератти. Не испугался, даже Короля закладывает.

      -1
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