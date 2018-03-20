Верратти: «Месси тычет пальцем в лицо рефери, но его не наказывают»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти прокомментировал свое удаление в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:2).

«Я поступил плохо, но это было удаление в связи с разочарованием. Иногда судьям стоит быть более терпимыми.

Я никого не оскорблял, тогда как Месси тычет пальцем в лицо рефери, но его не наказывают», – сказал Верратти.

Ранее сообщалось, что Месси не хочет видеть итальянца в «Барселоне», несмотря на интерес каталонского клуба.