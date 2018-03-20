Верратти: «Месси тычет пальцем в лицо рефери, но его не наказывают»

вот поэтому вы в ПСЖ так дерьмово играете - собралась команда обиженок и индивидуалистов, без стержня внутри и тренерской идеи. Все вам что-то должны, и всегда у вас виноват кто-то другой, но не вы.
Я не спорю, что Месси иногда любит поболтать с судьёй, ну так он
а) периодически за это ЖК получает, когда наглеет
б) он нередко выходит на поле с капитанской повязкой и имеет право поговорить с судьёй, общеизвестный факт, как и то, что не каждая претензия к судье - это ЖК. Или Верратти правил футбола не знает?
Если он намекает на ответный матч Барса-Челси, ну так это судья выбрал такую либеральную тактику судейства, он также мягко относился и к игрокам Челси.
У Верратти нет царя в голове, что бы не гнать дурку, так ещё и яиц, чтобы признаться, что сам накосячил, Месси у него виноват, что играл в другом матче))))
Вспомнил Артура Видаля, что целый год не мог успокоится после вылета Баварии от Атлетико - кричал на каждом углу, что это антифутбол, они не мужики, мы играли лучше...
Смех, да и только. Таким вот деструктивным мышлением люди сами себя наказывают. Ну и поделом им. От Месси или Атлетико едва ли убудет.
Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти прокомментировал свое удаление в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:2).
«Я поступил плохо, но это было удаление в связи с разочарованием. Иногда судьям стоит быть более терпимыми.
Я никого не оскорблял, тогда как Месси тычет пальцем в лицо рефери, но его не наказывают», – сказал Верратти.
Ранее сообщалось, что Месси не хочет видеть итальянца в «Барселоне», несмотря на интерес каталонского клуба.