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    «Барселона» следит за Верратти 

    По информации Diario Sport, «Барселона» продолжает следить за полузащитником «ПСЖ» Марко Верратти. Игрок мог перейти в каталонский клуб прошлым летом, однако принял решение остаться в «ПСЖ».

    Сообщается, что «Барселона» не рассчитывает легко подписать итальянца, несмотря на вылет парижан из Лиги чемпионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.03.2018 20:55
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 9 марта 2018, 11:21

      Во-первых, ничего сам Верратти не решал. Его просто не отпустил шейх. Итальянец специально прошлым летом поменял агента на Райолу, но в Барсу свалить всё равно не вышло. Будто бы в первый раз все об этом слышат. Сколько трёпа было, не прошло и года, а уже всё переврали.
      Во-вторых, а зачем он Барсе? Игрок распиаренный, будет стоить дорого, но едва ли он лучше Ракитича или Паулиньо. Если и брать кого-то, то за адекватную цену и с прицелом на будущее.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 марта 2018, 09:21

      Барса много за кем следит, но не все оказывается правдой и итоговой покупкой)

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      Рейтинг: +100699

      zigbert 9 марта 2018, 08:30

      Взвешивает все "за" и "против".

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 8 марта 2018, 21:26

      кря кря ! Зачем барсе это чудо !

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 8 марта 2018, 21:26

      пусть следит!!!!

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Татарин за ЦСКА 8 марта 2018, 21:26

      пока Мансур разрешает,а захотят переманить,ПСЖ ещё кого нибудь выкупит у Барсуков!!!

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Татарин за ЦСКА 8 марта 2018, 21:28

      а ты не думал что барса сама замутила все это с неймаром??? ))))) Барселона осталась только в плюсе ! есть коутиньо на чемпионат испании ! Летом переходит гризман- это уже не секрет ни для кого ! а неймар пусть вон прыгает из клуба в клуб ! золотого мяча у него не будет при живых то месси и кристинки !

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > dinar7777dinar 8 марта 2018, 21:30

      А что тогда потом презик Барселоны ныл по поводу потери Неймара.ну если это так,как говоришь ты,то я снимаю шляпу перед руководством Каталонцев-это просто гениальная афёра)))

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Татарин за ЦСКА 8 марта 2018, 21:34

      и сразу минус ставишь ))) ну в кони даете !

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > dinar7777dinar 8 марта 2018, 21:35

      Ну ты тоже в этом деле приуспел)))

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Татарин за ЦСКА 8 марта 2018, 21:42

      ну куда уж президенту барселоны до гинера ! 500000 евро удивляет гинер трансферами ! на берез и игнашевича все надеется? )))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА > Татарин за ЦСКА 9 марта 2018, 02:26

      Че тебе Барса сделала то?

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Ф.К БАРСЕЛОНА 9 марта 2018, 06:34

      Мне ничего,мне даже этот клуб очень нравится!!!

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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА > Татарин за ЦСКА 9 марта 2018, 23:16

      Поэтому ты их барсуками и путалонцами называешь?

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Ф.К БАРСЕЛОНА 9 марта 2018, 23:41

      Ну Барсуками их все называют и я считаю это не обидно,а вот Путалонцы это для дурных фанатов Барселоны.которые не умеют общаться!!!!
      Если тебе обидно,могу не называть!!!!

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