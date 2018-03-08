«Барселона» следит за Верратти 

Во-первых, ничего сам Верратти не решал. Его просто не отпустил шейх. Итальянец специально прошлым летом поменял агента на Райолу, но в Барсу свалить всё равно не вышло. Будто бы в первый раз все об этом слышат. Сколько трёпа было, не прошло и года, а уже всё переврали.
Во-вторых, а зачем он Барсе? Игрок распиаренный, будет стоить дорого, но едва ли он лучше Ракитича или Паулиньо. Если и брать кого-то, то за адекватную цену и с прицелом на будущее.
По информации Diario Sport, «Барселона» продолжает следить за полузащитником «ПСЖ» Марко Верратти. Игрок мог перейти в каталонский клуб прошлым летом, однако принял решение остаться в «ПСЖ».
Сообщается, что «Барселона» не рассчитывает легко подписать итальянца, несмотря на вылет парижан из Лиги чемпионов.