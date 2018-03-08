«Барселона» следит за Верратти 

По информации Diario Sport, «Барселона» продолжает следить за полузащитником «ПСЖ» Марко Верратти. Игрок мог перейти в каталонский клуб прошлым летом, однако принял решение остаться в «ПСЖ».

Сообщается, что «Барселона» не рассчитывает легко подписать итальянца, несмотря на вылет парижан из Лиги чемпионов.