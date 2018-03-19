Лидеры «МЮ» недовольны критикой Шоу со стороны Моуринью и обвиняют португальца в предвзятости

Лидеры «Манчестер Юнайтед» недовольны тем, как главный тренер Жозе Моуринью относится к защитнику Люку Шоу.

В частности, ведущим игрокам не понравилось отношение португальца к англичанину в перерыве матча 1/4 финала Кубка Англии с «Брайтоном» (2:0), когда тренер накричал на футболиста.

Лидеры хотят поговорить с Моуринью и уладить ситуацию. Сам специалист намерен продать Шоу летом.

В нынешнем сезоне Шоу провел в АПЛ шесть матчей и не отметился результативными действиями.