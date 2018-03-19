Лидеры «МЮ» недовольны критикой Шоу со стороны Моуринью и обвиняют португальца в предвзятости

Ситуация не критическая и не нужно было выносить сор из избы.
Лидеры «Манчестер Юнайтед» недовольны тем, как главный тренер Жозе Моуринью относится к защитнику Люку Шоу.
В частности, ведущим игрокам не понравилось отношение португальца к англичанину в перерыве матча 1/4 финала Кубка Англии с «Брайтоном» (2:0), когда тренер накричал на футболиста.
Лидеры хотят поговорить с Моуринью и уладить ситуацию. Сам специалист намерен продать Шоу летом.
В нынешнем сезоне Шоу провел в АПЛ шесть матчей и не отметился результативными действиями.