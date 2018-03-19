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    Лидеры «МЮ» недовольны критикой Шоу со стороны Моуринью и обвиняют португальца в предвзятости

    Лидеры «Манчестер Юнайтед» недовольны тем, как главный тренер Жозе Моуринью относится к защитнику Люку Шоу.

    В частности, ведущим игрокам не понравилось отношение португальца к англичанину в перерыве матча 1/4 финала Кубка Англии с «Брайтоном» (2:0), когда тренер накричал на футболиста.

    Лидеры хотят поговорить с Моуринью и уладить ситуацию. Сам специалист намерен продать Шоу летом.

    В нынешнем сезоне Шоу провел в АПЛ шесть матчей и не отметился результативными действиями.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    19.03.2018 21:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 марта 2018, 13:29

      Ситуация не критическая и не нужно было выносить сор из избы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 марта 2018, 10:26

      а доказательств правдивости этой информации конечно же нет, а раз так то и веры ей нет.

      2
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      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 20 марта 2018, 08:42

      Продайте летом лучше Моура!!!

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 19 марта 2018, 21:55

      Какие все нежные и нетерпимые стали... Маур не подарок, но если бы игрок играл, как требует тренер (а именно так и надо), то и крику не было бы...
      А сейчас начнётся - профсоюзное движение и чёрная метка на встречу...

      3
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > insider_retro 19 марта 2018, 23:16

      после таких переломов парень норм играет

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