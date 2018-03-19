Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бензема – лучший по результативным передачам в «Реале» в Примере

    Накануне состоялся матч 29-го тура испанской Примеры, в котором «Реал» на своем поле разгромил «Жирону». Игра завершилась со счетом 6:3.

    Нападающий «Реала» Карим Бензема в этой встрече сделал две результативных передачи. Благодаря этому результату, француз довел число голевых передач в текущем сезоне Примеры до 10.

    Стоит отметить, что это лучший результат среди игроков мадридского клуба. Вторым идет Криштиану Роналду, на счету которого восемь результативных передач.

    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.03.2018 10:04
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 19 марта 2018, 17:24

      Зато если вдруг в створ ворот попадает, можно всегда на добивание успеть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 19 марта 2018, 13:53

      Молодец!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      фанатище 19 марта 2018, 11:13

      Что сказать... Форвард....

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11