Бензема – лучший по результативным передачам в «Реале» в Примере

Накануне состоялся матч 29-го тура испанской Примеры, в котором «Реал» на своем поле разгромил «Жирону». Игра завершилась со счетом 6:3.

Нападающий «Реала» Карим Бензема в этой встрече сделал две результативных передачи. Благодаря этому результату, француз довел число голевых передач в текущем сезоне Примеры до 10.

Стоит отметить, что это лучший результат среди игроков мадридского клуба. Вторым идет Криштиану Роналду, на счету которого восемь результативных передач.