«РБ Лейпциг» выиграл у «Баварии» впервые в своей истории

Игроки молодые амбициозные.Не растащили бы их топ-клубы.
«РБ Лейпциг» в домашнем матче 27-го тура обыграл со счетом 2:1 «Баварию».
Стоит отметить, что победа над мюнхенцами стала для «быков» первой в истории.
«РБ Лейпциг» был основан в 2009 году.
«РБ Лейпциг» в домашнем матче 27-го тура обыграл со счетом 2:1 «Баварию».
Стоит отметить, что победа над мюнхенцами стала для «быков» первой в истории.
«РБ Лейпциг» был основан в 2009 году.
Историческое событие. Далеко не последняя победа. Лейпциг будет развиваться дальше и в скором времени станет топом не только в Германии, но и в Европе. Надежда бывшей ГДР.
Sehr schön Jungs, weiter so!!!
Восток выиграл у запада...
было такое предчувствие!!!
молодцы ребята не ожидал такого поворота!!!