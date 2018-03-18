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    «РБ Лейпциг» выиграл у «Баварии» впервые в своей истории

    «РБ Лейпциг» в домашнем матче 27-го тура обыграл со счетом 2:1 «Баварию».

    Стоит отметить, что победа над мюнхенцами стала для «быков» первой в истории.

    «РБ Лейпциг» был основан в 2009 году.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.03.2018 23:01
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 марта 2018, 10:34

      Игроки молодые амбициозные.Не растащили бы их топ-клубы.

      1
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 19 марта 2018, 08:03

      Историческое событие. Далеко не последняя победа. Лейпциг будет развиваться дальше и в скором времени станет топом не только в Германии, но и в Европе. Надежда бывшей ГДР.

      0
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      Рейтинг: +147

      sachsen-leipzig 19 марта 2018, 07:39

      Sehr schön Jungs, weiter so!!!

      1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 19 марта 2018, 04:30

      Восток выиграл у запада...

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 19 марта 2018, 00:02

      Настойчиво идут вперед

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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 19 марта 2018, 00:00

      было такое предчувствие!!!

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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 18 марта 2018, 23:25

      молодцы ребята не ожидал такого поворота!!!

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