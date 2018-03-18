Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Зидан: «Бэйл не грустит в «Реале»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан опроверг информацию о том, что нападающему Гарету Бэйлу некомфортно в клубе.

    «Бэйл не грустит в «Реале». У всех может быть свое мнение, но я верю, что он счастлив в «Реале» и хочет быть в клубе. Он показал, что является важным игроком для команды.

    Хорошие игроки могут выступать на любой позиции в любом клубе. Они совместимы», – цитирует Зидана Sportsmole

    В текущем сезоне Бэйл принял участие в 28 матчах, забив 11 мячей.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.03.2018 18:24
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +610

      NeoNaTe 18 марта 2018, 21:54

      а чего ему грустить? зарплату платят, больше отдыхает в больничке чем бегает и никто не гонит в шею - рай

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 18 марта 2018, 20:35

      он просто там тихонько...курит.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11