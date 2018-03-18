Зидан: «Бэйл не грустит в «Реале»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан опроверг информацию о том, что нападающему Гарету Бэйлу некомфортно в клубе.

«Бэйл не грустит в «Реале». У всех может быть свое мнение, но я верю, что он счастлив в «Реале» и хочет быть в клубе. Он показал, что является важным игроком для команды.

Хорошие игроки могут выступать на любой позиции в любом клубе. Они совместимы», – цитирует Зидана Sportsmole

В текущем сезоне Бэйл принял участие в 28 матчах, забив 11 мячей.