Защитник «Ростова» Сигурдссон: «Дзюба? Он очень сильный»

Защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон подвел итоги матча 23-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (2:2). Исландский футболист отметил, что ему понравилось играть против форварда «канониров» Артема Дзюбы.

«Это как раз то, чего я ожидал от этой игры. Погода была так себе, поле тоже, так что было мало футбола и много борьбы.

Дзюба? Против него всегда очень тяжело играть, потому что он очень сильный. Мне нравятся такие – люблю проверять, насколько хорош я сам», – сказал Сигурдссон.