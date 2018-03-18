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    Защитник «Ростова» Сигурдссон: «Дзюба? Он очень сильный»

    Защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон подвел итоги матча 23-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (2:2). Исландский футболист отметил, что ему понравилось играть против форварда «канониров» Артема Дзюбы.

    «Это как раз то, чего я ожидал от этой игры. Погода была так себе, поле тоже, так что было мало футбола и много борьбы.

    Дзюба? Против него всегда очень тяжело играть, потому что он очень сильный. Мне нравятся такие – люблю проверять, насколько хорош я сам», – сказал Сигурдссон.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.03.2018 09:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 18 марта 2018, 14:07

      велика фигура. но дура)))

      2
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 18 марта 2018, 10:27

      Дзюба он выше,сильнее,умнеее .....Заболотного)))

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 18 марта 2018, 10:19

      Дзюба больше берет своей массой.

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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 18 марта 2018, 09:59

      И это правда !!!

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