Бердыев: «Я не видел «Спартак» на поле во втором тайме»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев подвел итоги домашнего матча 23-го тура чемпионата России против «Спартака» (1:2). Специалист подчеркнул, что его команда провела два разных тайма.

«Два разных тайма. В первом из-за наших ошибок «Спартак» имел моменты. Во втором было удовлетворение, но опять недопустимая ошибка позволила «Спартаку» забить. Но в целом от второго тайма есть удовлетворение.

Я не видел «Спартак» на поле во втором тайме», – сказал Бердыев.