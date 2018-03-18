Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бердыев: «Я не видел «Спартак» на поле во втором тайме»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев подвел итоги домашнего матча 23-го тура чемпионата России против «Спартака» (1:2). Специалист подчеркнул, что его команда провела два разных тайма.

    «Два разных тайма. В первом из-за наших ошибок «Спартак» имел моменты. Во втором было удовлетворение, но опять недопустимая ошибка позволила «Спартаку» забить. Но в целом от второго тайма есть удовлетворение.

    Я не видел «Спартак» на поле во втором тайме», – сказал Бердыев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.03.2018 08:40
    Рекомендуем
    Комментарии69
    ...
    • ...
      Рейтинг: +512

      gari69 19 марта 2018, 12:22

      — Видишь суслика?.. — Нет... — И я не вижу... А он есть! — Понятно... "ДМБ"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 19 марта 2018, 11:34

      «Я не видел «Спартак» на поле во втором тайме»---я тоже не видел потому что по телеку не показывали а он Был и сделал вас

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 марта 2018, 17:10

      Свиней не видел, а гол в своих воротах увидел?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 18 марта 2018, 16:59

      Рубин сам себе голы привез! Курбан Бекиевич прав на все 100%.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 18 марта 2018, 16:32

      самое главное что бы табло видно было

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4025

      raritet 18 марта 2018, 16:02

      нужно признать честно эта игра сделана за счет грубейших ошибок Рубина. Если не знать кто играет против Спартака можно было подумать что это какая-то команда из ФНЛ. Такого Рубина я давно уже не припомню. Первый гол - это нужно показывать в рубрике про ЦИРК.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2119

      OldenVad 18 марта 2018, 15:20

      Смотрел после матча интервью, говорил спокойно и все по делу. Таких слов там не было. Да и не похоже это на Бикеича

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 > OldenVad 18 марта 2018, 15:40

      тоже этих слов не услышал от Бердыева,да и не скажет он так никогда о сопернике

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 марта 2018, 14:45

      Рубин сам с собой играл что ли ? А второй вам кто забил то?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      Colonist 18 марта 2018, 13:50

      У игроков Спартака форма по технологии "Стелс" изготовлена...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Leva-Drako 18 марта 2018, 12:34

      Это как история про суслика. Его не видно но он есть, так и здесь их не видно но они выйграли.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11