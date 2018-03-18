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    Салах – о 36 голах за «Ливерпуль»: «Без партнеров по команде я бы ничего не достиг»

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился эмоциями после матча 31-го тура АПЛ против «Уотфорда» (5:0). Египтянин отметился покером и установил рекорд по количеству голов в дебютном сезоне за мерсисайдцев – он забил 36 мячей во всех турнирах.

    «Хочу поблагодарить всех, в особенности партнеров по команде. Без них я бы ничего не достиг. Мы пытаемся брать три очка в каждом матче, и я стараюсь забивать в каждом матче и помогать команде. Сегодня самое важное – это три очка.

    Мы показали достойный ответ после матча прошлого тура. Мы получили положительный результат и не припустили мячей – это самое важное», – сказал Салах.

    «Ливерпуль» с 63 очками занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ.

    Источник: BBC

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    18.03.2018 01:07
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 марта 2018, 10:34

      правильно, все достигается командой.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 18 марта 2018, 09:24

      О товарищах по команде не забыл и это делает ему честь.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +502

      Евгений П 18 марта 2018, 05:55

      Лучший игрок АПЛ на данный момент

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 18 марта 2018, 03:25

      Салах хорош. Почти как Месси. В гонке за золотой мяч Роналду он точно обошел.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > serppion 19 марта 2018, 13:30

      ЗМ по итогам календарного года вручается. Год только начался и у КриРо в 2018 году нет вообще конкурентов пока... А в 2017 мы видели кто кого обошел...)

      0
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 18 марта 2018, 02:37

      Салах – о 36 голах за «Ливерпуль»: «Без партнеров по команде я бы ничего не достиг»
      Роналду о 36 пенках: «Никто не сравнится со мной. Никто не станет мной»
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