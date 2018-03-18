Салах – о 36 голах за «Ливерпуль»: «Без партнеров по команде я бы ничего не достиг»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился эмоциями после матча 31-го тура АПЛ против «Уотфорда» (5:0). Египтянин отметился покером и установил рекорд по количеству голов в дебютном сезоне за мерсисайдцев – он забил 36 мячей во всех турнирах.

«Хочу поблагодарить всех, в особенности партнеров по команде. Без них я бы ничего не достиг. Мы пытаемся брать три очка в каждом матче, и я стараюсь забивать в каждом матче и помогать команде. Сегодня самое важное – это три очка.

Мы показали достойный ответ после матча прошлого тура. Мы получили положительный результат и не припустили мячей – это самое важное», – сказал Салах.

«Ливерпуль» с 63 очками занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ.