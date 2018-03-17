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    Моуринью пожаловался на недостаточное финансирование в «МЮ»

    Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил недовольство финансированием клуба. Португалец считает его недостаточным для победы в Лиге чемпионов.

    «Если мы не можем вкладывать в игроков такие же деньги, как конкуренты, то не можем на равных бороться и на футбольном поле. Хорошее финансирование – залог больших побед», – сказал специалист.

    На текущей неделе «Юнайтед» вылетели из Лиги чемпионов от испанской «Севильи».

    Источник: ESPN

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    17.03.2018 08:06
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +41

      spacerider 17 марта 2018, 16:24

      Все верно.
      Особенным надо за проигранные матчи доплачивать.
      А за вылет из ЛЧ удваивать отступные за расторжение контракта.
      И тогда никаких жалоб на финансирование не будет.

      1
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      Рейтинг: +563

      Damir07 17 марта 2018, 13:44

      Он вообще деб.... головой ударился ему такие деньги платят у них такая школа с такими возможностями он на рынок вообще не должен выходить вообще он туп...... Он не тренер он папугай надо было гигса оставить он все про клуб знает

      1
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      Рейтинг: +56

      RomaDassler 17 марта 2018, 13:27

      Он совсем е*нулся???он почти пол миллиарда евро потратил на трансферы и играет в антифутбол с таким составом,кого ему еще надо??боссы мю еще и контракт с ним продлили,что в нем такого

      0
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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 17 марта 2018, 12:20

      То есть 300-450 млн фунтов в трубу это мало?!?

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 марта 2018, 11:54

      хороший тренер должен уметь сделать команду из того что имеет да и тем более ему накупили не мало, как Манчини такой же видимо "специалист")

      8
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 17 марта 2018, 11:18

      Фергюсон на зто не жаловался.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e > zigbert 17 марта 2018, 11:56

      И так тренировал,воспитывал,что у людей мысли не было уйти в псж какой-нибудь,за долларом..

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert > Антон bx14e 17 марта 2018, 12:20

      Согласен.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 17 марта 2018, 10:18

      САФ и без больших вливаний результат делал...

      6
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      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос > Sedoi_Goblin 17 марта 2018, 14:10

      Во-первых, для своего "чемпионского" времени, МЮ совершал довольно таки дорогие трансферы, которые могли разве что Челси потянуть. Во-вторых, количество клубов, готовых заплатить за хорошего, пусть и не топ игрока, выросло намного, в этой стати уже играет настрой, командный дух и тактические установки тренера, всего этого у мю сейчас нет, есть нытье моура.

      2
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 17 марта 2018, 10:13

      Простим Моурзе его похмелье.. Других оправданий такой наглой и глупой дезинфе я не вижу.

      2
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 17 марта 2018, 09:59

      Ну должен же Маур как то оправдать неудачи команды!!

      5
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      Рейтинг: +1488

      Shaitan. 17 марта 2018, 09:58

      второй Манчини

      3
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