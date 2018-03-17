Моуринью пожаловался на недостаточное финансирование в «МЮ»

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил недовольство финансированием клуба. Португалец считает его недостаточным для победы в Лиге чемпионов.

«Если мы не можем вкладывать в игроков такие же деньги, как конкуренты, то не можем на равных бороться и на футбольном поле. Хорошее финансирование – залог больших побед», – сказал специалист.

На текущей неделе «Юнайтед» вылетели из Лиги чемпионов от испанской «Севильи».