Игнашевич: «Арсенал»? Отличный жребий»

Отличное настроение Игнашевича - залог успеха! Так держать! И Мхитаряна не упускать... Удар у него отменный. Акинфеев должен выручить, но лучше не рисковать!
Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич остался доволен жеребьевкой 1/4 финала Лиги Европы. Напомним, что армейцы сыграют с «Арсеналом».
«Отличный жребий! В Лондоне нас ждет прекрасный стадион и впечатляющая поддержка болельщиков «Арсенала».
Осталось только разобрать, как «Манчестер Сити» в прошлом месяце дважды по 3:0 обыграл «Арсенал», и полдела сделано», – отметил Игнашевич.