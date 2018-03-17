Игнашевич: «Арсенал»? Отличный жребий»

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич остался доволен жеребьевкой 1/4 финала Лиги Европы. Напомним, что армейцы сыграют с «Арсеналом».

«Отличный жребий! В Лондоне нас ждет прекрасный стадион и впечатляющая поддержка болельщиков «Арсенала».

Осталось только разобрать, как «Манчестер Сити» в прошлом месяце дважды по 3:0 обыграл «Арсенал», и полдела сделано», – отметил Игнашевич.