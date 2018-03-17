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    Игнашевич: «Арсенал»? Отличный жребий»

    Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич остался доволен жеребьевкой 1/4 финала Лиги Европы. Напомним, что армейцы сыграют с «Арсеналом».

    «Отличный жребий! В Лондоне нас ждет прекрасный стадион и впечатляющая поддержка болельщиков «Арсенала».

    Осталось только разобрать, как «Манчестер Сити» в прошлом месяце дважды по 3:0 обыграл «Арсенал», и полдела сделано», – отметил Игнашевич.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    17.03.2018 01:02
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 17 марта 2018, 20:02

      Отличное настроение Игнашевича - залог успеха! Так держать! И Мхитаряна не упускать... Удар у него отменный. Акинфеев должен выручить, но лучше не рисковать!

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 17 марта 2018, 10:55

      Только вот поддерживать болельщики Арсенала будут свою столичную команду.

      1
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      Рейтинг: +63

      Нострадамус_Саша 17 марта 2018, 09:20

      Дедушке пора о вечном подумать ... Заговаривается, бедолага ...

      0
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 17 марта 2018, 07:06

      В последний раз может ему суждено в Англии сыграть.

      0
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      Рейтинг: +142

      SERG63 17 марта 2018, 05:37

      Разобрать то можно,а вот как Мансити...

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      Рейтинг: +840

      vovan55 17 марта 2018, 03:10

      ну а почему бы и нет...если попёрло, так надо наглеть, однажды уже повезло... вперёд мужики - мы за вас!!!

      1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 17 марта 2018, 02:21

      Молодцы!!! Разбирайте тшательней

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      Рейтинг: +715

      Mario84 17 марта 2018, 01:08

      Так Сергей ещё и юморист)

      2
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