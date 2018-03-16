Глава Польского футбольного союза не видит причин для бойкота ЧМ-2018

А я ведь предупреждал, что англичане отравили Скрипаля именно с целью развязать против России, в ПРЕДВЕРИИ старта летом чемпионата Мира по футболу в России, новую клеветническую кампанию по типу Литвиненко!!!
Можете не сомневаться!
Англичане "НАЙДУТ" российский след, как они его СФАЛЬСИФИЦИРОВАЛИ в деле Литвиненко!
Ведь для этого англичане и ОТРАВИЛИ Скрипаля, чтобы потом развернуть новую чудовищную КЛЕВЕТУ на Россию в предверии старта летом чемпионата Мира по футболу в России.
Выступление Главы британского МИД Бориса Джонсона, о возможной причастности России к инциденту в Солсбери, прозвучало так, как будто расследование уже закончено.
Из уст главы британского МИД Бориса Джонсона УЖЕ прозвучали БЕЗДОКАЗАТЕЛЬНЫЕ обвинения и угрозы покарать Россию.
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон сам, ОТКРЫТЫМ текстом, рассказал, по какой причине и для чего, англичане отравили своего завербованного агента Скрипаля!
А причина вырисовывается ОДНА !
Чтобы развернуть в Англии тотальное давление на английских политиков, дипломатов, бизнесменов и др. чтобы они не ехали в Россию на чемпионат Мира по футболу, который пройдёт у нас летом.
Тем самым, ОТРАВИВ своего агента, англичане ОБЪЯВИЛИ России БОЙКОТ проводимому у нас чемпионату мира по футболу!
Сценарий очередной антироссийской кампании уже написан англичанами и маховик ЗАПУЩЕН.
Глава польского футбольного союза Збигнев Бонек заявил, что к нему никто не обращался с идеей бойкотировать чемпионат мира-2018. По его словам, для подобного шага не существует никаких причин.
Ранее стало известно, что чиновники и политики Великобритании не поедут на мундиаль из-за подозрений в отношении к России в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
«Смешивание дела этого отравления и нашего участия в чемпионате мира по футболу в России – это какая-то фантастика. Головокружительное дело, бумага все стерпит.
Мне никто по этому поводу не звонил, никто меня ни о чем не спрашивал, и я не вижу причин, чтобы делать это. Фантазии какие-то.
Немного не понимаю: если существует подобная идея, то почему сразу начинают с Польши? Почему бы вам не призвать к этому Германию или Бразилию?» – сказал Бонек.