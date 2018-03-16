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    Глава Польского футбольного союза не видит причин для бойкота ЧМ-2018

    Глава польского футбольного союза Збигнев Бонек заявил, что к нему никто не обращался с идеей бойкотировать чемпионат мира-2018. По его словам, для подобного шага не существует никаких причин.

    Ранее стало известно, что чиновники и политики Великобритании не поедут на мундиаль из-за подозрений в отношении к России в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

    «Смешивание дела этого отравления и нашего участия в чемпионате мира по футболу в России – это какая-то фантастика. Головокружительное дело, бумага все стерпит.

    Мне никто по этому поводу не звонил, никто меня ни о чем не спрашивал, и я не вижу причин, чтобы делать это. Фантазии какие-то.

    Немного не понимаю: если существует подобная идея, то почему сразу начинают с Польши? Почему бы вам не призвать к этому Германию или Бразилию?» – сказал Бонек.

    Источник: Sport.pl

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    16.03.2018 15:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +74

      Виктор12 17 марта 2018, 14:26

      А я ведь предупреждал, что англичане отравили Скрипаля именно с целью развязать против России, в ПРЕДВЕРИИ старта летом чемпионата Мира по футболу в России, новую клеветническую кампанию по типу Литвиненко!!!

      Можете не сомневаться!

      Англичане "НАЙДУТ" российский след, как они его СФАЛЬСИФИЦИРОВАЛИ в деле Литвиненко!
      Ведь для этого англичане и ОТРАВИЛИ Скрипаля, чтобы потом развернуть новую чудовищную КЛЕВЕТУ на Россию в предверии старта летом чемпионата Мира по футболу в России.

      Выступление Главы британского МИД Бориса Джонсона, о возможной причастности России к инциденту в Солсбери, прозвучало так, как будто расследование уже закончено.
      Из уст главы британского МИД Бориса Джонсона УЖЕ прозвучали БЕЗДОКАЗАТЕЛЬНЫЕ обвинения и угрозы покарать Россию.

      Глава МИД Великобритании Борис Джонсон сам, ОТКРЫТЫМ текстом, рассказал, по какой причине и для чего, англичане отравили своего завербованного агента Скрипаля!

      А причина вырисовывается ОДНА !

      Чтобы развернуть в Англии тотальное давление на английских политиков, дипломатов, бизнесменов и др. чтобы они не ехали в Россию на чемпионат Мира по футболу, который пройдёт у нас летом.

      Тем самым, ОТРАВИВ своего агента, англичане ОБЪЯВИЛИ России БОЙКОТ проводимому у нас чемпионату мира по футболу!

      Сценарий очередной антироссийской кампании уже написан англичанами и маховик ЗАПУЩЕН.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 марта 2018, 18:55

      правильно, нужно не попадаться на провокации а принимать решения трезво и адекватно. на вбросы вообще внимания не обращать.

      2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 марта 2018, 18:28

      Збигнев Бонек великолепный в прошлом футболист,для которого футбол важнее политики.

      2
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 16 марта 2018, 16:03

      Да шлите нах - эту политику. Там еврогеи бесятся, да лизбососки лютуют! Нужно дать им таблетку от этой болезни, а то уже ох...ели совсем....

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 16 марта 2018, 15:44

      В таких случаях не идею подбрасывают, а через посредников дают чёткие указания - что и как говорить, на кого валить и ссылаться... Надеюсь, что до этого не дойдёт...

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