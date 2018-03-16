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  • Глава Польского футбольного союза не видит причин для бойкота ЧМ-2018

Глава Польского футбольного союза не видит причин для бойкота ЧМ-2018

16 марта 2018, 15:32
5

Глава польского футбольного союза Збигнев Бонек заявил, что к нему никто не обращался с идеей бойкотировать чемпионат мира-2018. По его словам, для подобного шага не существует никаких причин.

Ранее стало известно, что чиновники и политики Великобритании не поедут на мундиаль из-за подозрений в отношении к России в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Смешивание дела этого отравления и нашего участия в чемпионате мира по футболу в России – это какая-то фантастика. Головокружительное дело, бумага все стерпит.

Мне никто по этому поводу не звонил, никто меня ни о чем не спрашивал, и я не вижу причин, чтобы делать это. Фантазии какие-то.

Немного не понимаю: если существует подобная идея, то почему сразу начинают с Польши? Почему бы вам не призвать к этому Германию или Бразилию?» – сказал Бонек.

Источник: Sport.pl
Чемпионат мира Польша
Комментарии (5)
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insider_retro
1521204293
В таких случаях не идею подбрасывают, а через посредников дают чёткие указания - что и как говорить, на кого валить и ссылаться... Надеюсь, что до этого не дойдёт...
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Alex3920486
1521205413
Да шлите нах - эту политику. Там еврогеи бесятся, да лизбососки лютуют! Нужно дать им таблетку от этой болезни, а то уже ох...ели совсем....
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zigbert
1521214098
Збигнев Бонек великолепный в прошлом футболист,для которого футбол важнее политики.
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OfaZavr
1521215716
правильно, нужно не попадаться на провокации а принимать решения трезво и адекватно. на вбросы вообще внимания не обращать.
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Виктор12
1521285979
А я ведь предупреждал, что англичане отравили Скрипаля именно с целью развязать против России, в ПРЕДВЕРИИ старта летом чемпионата Мира по футболу в России, новую клеветническую кампанию по типу Литвиненко!!! Можете не сомневаться! Англичане "НАЙДУТ" российский след, как они его СФАЛЬСИФИЦИРОВАЛИ в деле Литвиненко! Ведь для этого англичане и ОТРАВИЛИ Скрипаля, чтобы потом развернуть новую чудовищную КЛЕВЕТУ на Россию в предверии старта летом чемпионата Мира по футболу в России. Выступление Главы британского МИД Бориса Джонсона, о возможной причастности России к инциденту в Солсбери, прозвучало так, как будто расследование уже закончено. Из уст главы британского МИД Бориса Джонсона УЖЕ прозвучали БЕЗДОКАЗАТЕЛЬНЫЕ обвинения и угрозы покарать Россию. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон сам, ОТКРЫТЫМ текстом, рассказал, по какой причине и для чего, англичане отравили своего завербованного агента Скрипаля! А причина вырисовывается ОДНА ! Чтобы развернуть в Англии тотальное давление на английских политиков, дипломатов, бизнесменов и др. чтобы они не ехали в Россию на чемпионат Мира по футболу, который пройдёт у нас летом. Тем самым, ОТРАВИВ своего агента, англичане ОБЪЯВИЛИ России БОЙКОТ проводимому у нас чемпионату мира по футболу! Сценарий очередной антироссийской кампании уже написан англичанами и маховик ЗАПУЩЕН.
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