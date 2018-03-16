Глава Польского футбольного союза не видит причин для бойкота ЧМ-2018

Глава польского футбольного союза Збигнев Бонек заявил, что к нему никто не обращался с идеей бойкотировать чемпионат мира-2018. По его словам, для подобного шага не существует никаких причин.

Ранее стало известно, что чиновники и политики Великобритании не поедут на мундиаль из-за подозрений в отношении к России в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Смешивание дела этого отравления и нашего участия в чемпионате мира по футболу в России – это какая-то фантастика. Головокружительное дело, бумага все стерпит.

Мне никто по этому поводу не звонил, никто меня ни о чем не спрашивал, и я не вижу причин, чтобы делать это. Фантазии какие-то.

Немного не понимаю: если существует подобная идея, то почему сразу начинают с Польши? Почему бы вам не призвать к этому Германию или Бразилию?» – сказал Бонек.