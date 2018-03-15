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    Выходил: «В школе мне поставили тройку только потому, что пообещал никогда не говорить по-русски»

    Бывший защитник интервью «Бомбардиру» рассказал, как изучал русский язык.

    – Вы хорошо говорите по-русски. Долго осваивали язык?

    – Для такого уровня потребовались все 15 лет. Хотя русский язык я учил еще в школе. Когда существовал СССР, его изучение было обязательным. После школы в голове, конечно, что-то осталось, но когда я впервые приехал в Россию (в Смоленск), то начал все заново.

    Никаких учителей не было: слушал, как общаются люди, смотрел телевизор. Так потихоньку и выучил. Но никаких дополнительных языковых курсов я не проходил.

    – Правда, что в школе вам поставили тройку только потому, что вы пообещали никогда не говорить по-русски?

    – Да, было такое. Однажды я случайно встретил ту самую учительницу в магазине, когда приезжал в Чехию. Говорит: «Ладно, я тебя прощаю. Теперь можешь меня учить». Отвечаю: «Ну, в принципе, могу».

    – Самое трудное слово на русском.

    – Когда я приехал в Новосибирск, то нашел квартиру на Серебренниковской улице. За мной приехал таксист. Говорю: «Я вам покажу, куда ехать. Адрес не помню». А на самом деле просто не мог произнести название улицы. (Несколько раз пытается повторить название улицы) Сложно произносить его до сих пор.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    15.03.2018 19:07
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 15 марта 2018, 20:30

      я не русский, сказал нормально с первого раза)))

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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 15 марта 2018, 19:39

      да это название улици даже русский хрен выговорит.....

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      Рейтинг: +897

      loko-the_best > ПаХан638 15 марта 2018, 19:59

      судя по твоей орфографии, ты уж точно не русский и тебе сложно большинство русских слов говорить

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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 > loko-the_best 15 марта 2018, 21:34

      Судя по твоим мозгам и выпендрёжу лиж-бы доклепаться до кого-то у тебя явно проблемы. Да и причём абсолютно не какой логики от твоего сообщения не вижу) я там ошибки не нашел.

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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 > loko-the_best 15 марта 2018, 21:43

      Полечи голову, а то видимо и в реале на людей бросаешься просто так, так и до психушке не далеко.

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      Рейтинг: +548

      kupryaev > ПаХан638 18 марта 2018, 02:25

      "улицы" ..."лишь бы" это в начальной школе вроде еще изучают ,так что проверил бы просто на правильность свое написание ,а не упрекал человека в чем -то -по теме же сказано все было)

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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 > kupryaev 18 марта 2018, 02:58

      ладно признаю, мой косяк не заметил первую ошибку, а вторую допустил с горяча. Правда взбесил его наезд. Не оправдываюсь, просто всегда отвечаю за свои слова, поступки. Можно было бы просто по нормальному сказать вот и всё.

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 15 марта 2018, 19:38

      мне для тебя и пятерки не жалко, лишь бы не читать твои истории на сайте

      -1
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