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  • Выходил: «В школе мне поставили тройку только потому, что пообещал никогда не говорить по-русски»

Выходил: «В школе мне поставили тройку только потому, что пообещал никогда не говорить по-русски»

15 марта 2018, 19:07
8

Бывший защитник интервью «Бомбардиру» рассказал, как изучал русский язык.

– Вы хорошо говорите по-русски. Долго осваивали язык?

– Для такого уровня потребовались все 15 лет. Хотя русский язык я учил еще в школе. Когда существовал СССР, его изучение было обязательным. После школы в голове, конечно, что-то осталось, но когда я впервые приехал в Россию (в Смоленск), то начал все заново.

Никаких учителей не было: слушал, как общаются люди, смотрел телевизор. Так потихоньку и выучил. Но никаких дополнительных языковых курсов я не проходил.

– Правда, что в школе вам поставили тройку только потому, что вы пообещали никогда не говорить по-русски?

– Да, было такое. Однажды я случайно встретил ту самую учительницу в магазине, когда приезжал в Чехию. Говорит: «Ладно, я тебя прощаю. Теперь можешь меня учить». Отвечаю: «Ну, в принципе, могу».

– Самое трудное слово на русском.

– Когда я приехал в Новосибирск, то нашел квартиру на Серебренниковской улице. За мной приехал таксист. Говорю: «Я вам покажу, куда ехать. Адрес не помню». А на самом деле просто не мог произнести название улицы. (Несколько раз пытается повторить название улицы) Сложно произносить его до сих пор.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Cибирь Выходил Томаш
Комментарии (8)
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Боцман59rus
1521131926
мне для тебя и пятерки не жалко, лишь бы не читать твои истории на сайте
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ПаХан638
1521131967
да это название улици даже русский хрен выговорит.....
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Berikosha
1521135005
я не русский, сказал нормально с первого раза)))
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