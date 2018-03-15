В ФИФА готовы наложить запрет на трансферы «Манчестер Сити»

1. А сфига ли это они палиться начали в открытую? Выглядит так, будто это заказная акция. Давно ходят слухи, что Сити многим глаза мозолит.
2. Никогда не понимал, почему за нарушение каких-то правил, что написаны на 500-й странице мелким шрифтом, нужно накладывать такой жёсткий бан.
3. Сити укомплектован знатно, напугали ежа голой задницей
4. ФИФА опять денег мало, кормушка не резиновая, а от желающих отбою нет, вот и ищут дополнительные источники дохода)))
В ФИФА рассматривают возможность наложения ограничения на трансферы «Манчестер Сити». Такое решение может быть принято из-за нарушений правил осуществления переходов молодых игроков из-за рубежа.
Футболисты Доминик Одуро и Джордж Дэвис в интервью датским СМИ рассказали о том, что выступали за молодежку «горожан» до достижения 18-летнего возраста. Это запрещено правилами ФИФА.
Напомним, что ранее за подобное уже были наказаны «Реал», «Атлетико» и «Барселона».