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    В ФИФА готовы наложить запрет на трансферы «Манчестер Сити»

    В ФИФА рассматривают возможность наложения ограничения на трансферы «Манчестер Сити». Такое решение может быть принято из-за нарушений правил осуществления переходов молодых игроков из-за рубежа.

    Футболисты Доминик Одуро и Джордж Дэвис в интервью датским СМИ рассказали о том, что выступали за молодежку «горожан» до достижения 18-летнего возраста. Это запрещено правилами ФИФА.

    Напомним, что ранее за подобное уже были наказаны «Реал», «Атлетико» и «Барселона».

    Источник: Telegraph.co.uk

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    15.03.2018 11:03
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 15 марта 2018, 15:37

      1. А сфига ли это они палиться начали в открытую? Выглядит так, будто это заказная акция. Давно ходят слухи, что Сити многим глаза мозолит.
      2. Никогда не понимал, почему за нарушение каких-то правил, что написаны на 500-й странице мелким шрифтом, нужно накладывать такой жёсткий бан.
      3. Сити укомплектован знатно, напугали ежа голой задницей
      4. ФИФА опять денег мало, кормушка не резиновая, а от желающих отбою нет, вот и ищут дополнительные источники дохода)))

      0
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 15 марта 2018, 14:09

      МС и ПСЖ каждый год покупают игроков на сотни млн евро и все равно вписываются в ФФП. Наверняка и тут найдется отмазка.

      1
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      Рейтинг: +147

      sachsen-leipzig 15 марта 2018, 13:12

      Фифа опять хотят деньги , арабы дадут полюбому

      1
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 15 марта 2018, 12:57

      Толку-то... Там юристов куча, найдут лазейки.

      2
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 15 марта 2018, 12:49

      ПСЖ, МС, все РБ, Зенит нужно расформиравать и будет мир))

      -2
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      Рейтинг: +75

      FCSM555 15 марта 2018, 12:32

      на псж в первую очередь

      1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 15 марта 2018, 12:05

      Давно пора. На ПСЖ бы ещё надо.

      0
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 15 марта 2018, 11:17

      да что вы до них докопались. пусть тратят сколько хотят. или тогда вводите систему по трансферам как в американской НХЛ, где все равны

      2
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    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 15 марта 2018, 11:10

      Поздно, МС уже неплохо укомплектовался.

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