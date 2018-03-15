Полузащитник «Кубани» Гай: «Запрет Украины на выступления в России? Это не демократия, больше похоже на диктатуру»

Полузащитник «Кубани» Алексей Гай критично отнесся к решению руководства Украины, гражданином которой он является, о запрете выступления своих спортсменов в соревнованиях на территории России.

В текущем сезоне 35-летний украинец провел за «Кубань» 24 матча, в которых забил семь голов и сделал одну результативную передачу. Краснодарцы занимают в ФНЛ 11-е место после 33 туров.

– Какой была ваша реакция на решение украинских властей?

– Скажу так. Нельзя смешивать политику и спорт. Не понимаю, зачем это делается. Спортсмены всю жизнь упорно тренируются, но кто-то сверху определяет их судьбу. Не дает показать то, чему они научились. Мы же профессионалы. Так почему кого-то должны лишать права на профессию?

– Вам с родины не звонили с просьбами разорвать клубный контракт и уехать?

– Нет.

– Как думаете, Украина может запретить футболистам выступать в чемпионате России?

– А кто это может сделать?

– Федерация футбола Украины или Министерство спорта.

– Хочется ответить «нет», но с учетом последних тенденций, я уже ничего не исключаю. Только в этом случае, какая же это будет демократия? Больше похоже на диктатуру.

– Родственники и друзья не опасаются за вашу судьбу в России? Не уговаривают покинуть «страну-агрессора»?

– Да нет, ничего подобного. Я сам выбираю, где работать. Вот уже второй сезон выступаю за «Кубань», меня все в Краснодаре устраивает. А родственники у меня – адекватные люди.