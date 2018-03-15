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    Полузащитник «Кубани» Гай: «Запрет Украины на выступления в России? Это не демократия, больше похоже на диктатуру»

    Полузащитник «Кубани» Алексей Гай критично отнесся к решению руководства Украины, гражданином которой он является, о запрете выступления своих спортсменов в соревнованиях на территории России.

    В текущем сезоне 35-летний украинец провел за «Кубань» 24 матча, в которых забил семь голов и сделал одну результативную передачу. Краснодарцы занимают в ФНЛ 11-е место после 33 туров.

    – Какой была ваша реакция на решение украинских властей?

    – Скажу так. Нельзя смешивать политику и спорт. Не понимаю, зачем это делается. Спортсмены всю жизнь упорно тренируются, но кто-то сверху определяет их судьбу. Не дает показать то, чему они научились. Мы же профессионалы. Так почему кого-то должны лишать права на профессию?

    – Вам с родины не звонили с просьбами разорвать клубный контракт и уехать?

    – Нет.

    – Как думаете, Украина может запретить футболистам выступать в чемпионате России?

    – А кто это может сделать?

    – Федерация футбола Украины или Министерство спорта.

    – Хочется ответить «нет», но с учетом последних тенденций, я уже ничего не исключаю. Только в этом случае, какая же это будет демократия? Больше похоже на диктатуру.

    – Родственники и друзья не опасаются за вашу судьбу в России? Не уговаривают покинуть «страну-агрессора»?

    – Да нет, ничего подобного. Я сам выбираю, где работать. Вот уже второй сезон выступаю за «Кубань», меня все в Краснодаре устраивает. А родственники у меня – адекватные люди.

    Источник: «Советский спорт»

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    15.03.2018 07:51
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 15 марта 2018, 12:49

      Это долб***изм а не диктатура

      2
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    • ...
      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 15 марта 2018, 11:21

      Ты просто настолько «сильный игрок»,что о тебе в федерации футбола и не слышали.
      Но закон конечно дурацкий..

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 15 марта 2018, 09:01

      Адекватным гражданам Украины терпения!!!

      6
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    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 15 марта 2018, 08:37

      Это, Алексей, самая настоящая диктатура и есть. И не только на Украине.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 15 марта 2018, 08:16

      Хохлы на сайте есть? Что скажите?
      Когда это закончится?

      1
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      ...
      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 > Антон bx14e 15 марта 2018, 11:19

      Когда сдохнет ваш карлик со всей своей свитой,почитателями и прочими лизоблюдами.

      0
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      ...
      Рейтинг: +548

      kupryaev > Антибиотик111 17 марта 2018, 23:03

      Нисколько ни его сторонник ,но фразе "москалей на ножи " я думаю поболее лет чем ему и любому в его свите -может все таки дело то совсем не в нем?и кто бы ни сдох всегда этого будет мало?

      2
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      Рейтинг: +577

      yurdin > Антибиотик111 23 марта 2018, 16:29

      ****-есь пыль глотать,попрошайки!
      Всё зло от укронацистов:не было их-был мир,достаток,дружба с Россией,Крым в составе Украины.Устроили госпереворот при поддержке Запада-получили то,что заслужили.А на что могут претендовать власть олигарха-президента,уголовников-плокулолов,спикела со справкой идиота и министра МВД,который из полиции клоунов сделал и заправляет бандами нацистских ******?

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > yurdin 28 марта 2018, 16:47

      Ты походу телевизор даже ночью не выключаешь :))))

      -1
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      Рейтинг: +577

      yurdin > la verdad 28 марта 2018, 20:34

      Плохиш,а ты на самом деле ничего не видишь или только из-за "печенек" и "банок с вареньем буржуинских"?

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > yurdin 29 марта 2018, 10:51

      Я вижу телевизор, но не смотрю его, Кибальчиш!)))

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      Рейтинг: +577

      yurdin > la verdad 30 марта 2018, 16:05

      А я всё и без телевизора знаю-у меня на Украине родственники и знакомые.Так там путём простого сравнения делают вывод,что до муйдана жить можно было,а сейчас п-ц и одной из причин бед называют оголтелый национализм.

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