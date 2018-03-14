Фанаты «Барселоны» в честь Месси растянули баннер «Боже, храни короля»

Иногда лучше не писать, как и не говорить. Призы и титулы останутся у игроков, а не у вас, пусть их короны вам не давят на ваши мозги, а вот воспоминания о их дриблинге, голах, штангах, "домиках" и порванных сетках ворот останутся с вами на всегда. Поэтому наслаждайтесь Месси сегодня, в каждой его игре, и не ломайте себе голову будет он чемпионом мира или нет. Да здравствует король , футбольный гений Лео Месси.
Во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Челси» болельщики «Барселоны» баннером поприветствовали нападающего команды Лионеля Месси, который забил первый гол в игре.
«Боже, храни короля», – гласит растяжка, по середине которой изображен аргентинский футболист.
«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча.