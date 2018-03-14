Фанаты «Барселоны» в честь Месси растянули баннер «Боже, храни короля»

Во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Челси» болельщики «Барселоны» баннером поприветствовали нападающего команды Лионеля Месси, который забил первый гол в игре.

«Боже, храни короля», – гласит растяжка, по середине которой изображен аргентинский футболист.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча.