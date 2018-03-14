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    Фанаты «Барселоны» в честь Месси растянули баннер «Боже, храни короля»

    Во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Челси» болельщики «Барселоны» баннером поприветствовали нападающего команды Лионеля Месси, который забил первый гол в игре.

    «Боже, храни короля», – гласит растяжка, по середине которой изображен аргентинский футболист.

    «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча.

    Источник: Twitter

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    14.03.2018 23:47
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 15 марта 2018, 10:31

      Иногда лучше не писать, как и не говорить. Призы и титулы останутся у игроков, а не у вас, пусть их короны вам не давят на ваши мозги, а вот воспоминания о их дриблинге, голах, штангах, "домиках" и порванных сетках ворот останутся с вами на всегда. Поэтому наслаждайтесь Месси сегодня, в каждой его игре, и не ломайте себе голову будет он чемпионом мира или нет. Да здравствует король , футбольный гений Лео Месси.

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 15 марта 2018, 00:28

      не хочу принизить Месси ,но пока не выиграет чемп мира , ну или хотя бы кубок Америки он не Король к Кришу больше подходит про короля) ,а так честно побоку))))

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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > h3LL1k 15 марта 2018, 00:33

      Вот в Самаре и растянешь банер, что Роналду больше походит на короля чем Месси:)

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Dimon 007 15 марта 2018, 00:50

      братан ещё раз повторюсь мне по боку на них обоих у меня нет кумиров и не фанат определённого игрока в футболе есть симпатии не более того к игракам таким как Джерард , Гигз ,Лампард уважаю их за то что они преданны клубу были) ну а так Криш как человек лучше со стороны мне кажется чем Месси) хз могу ошибаться чисто имхо)

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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > h3LL1k 15 марта 2018, 01:04

      У каждого своё мнение, свои принципы и вещи на которые обращаешь внимание;)!
      Футбол такая игра которая объединяет людей разных взглядов:). Я уважаю и того и другого, один родился великим, другой добился этого усердными тренировками:)!
      Как бы там ни было, приятно смотреть на их игру, и уж пусть мальчишки во дворе им подражают чем всяким киногероям:)

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      Рейтинг: +52

      BARCA R10 > Dimon 007 15 марта 2018, 08:20

      ну ты убил :D :D :D

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      Рейтинг: +563

      Damir07 15 марта 2018, 00:06

      Пока этот король жив ваша барса тоже в шоколаде будет жить

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