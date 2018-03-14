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    Лукаку упрекнул партнеров за вылет из Лиги чемпионов от «Севильи»

    Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку поделился эмоциями от поражения в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов от испанской «Севильи» (1:2). Британцы вылетели из соревнования.

    «Некоторые наши футболисты просто спрятались и не были заметны в матче на «Олд Траффорд». Мы начали игру хорошо, нужно было реализовывать моменты. В итоге класс «Юнайтед» нами показан не был», – сказал бельгиец.

    В АПЛ «красные дьяволы» идут вторыми.

    Источник: Calciomercato

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    14.03.2018 21:20
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +2509

      panmon 15 марта 2018, 11:22

      Лукаку порол отличные моменты лучше всех, Погба не вписался в игру, Санчес явно был не понят остальной командой, защитники вообще не поняли что они защитники... Увы все это повлияло на итог.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 марта 2018, 10:15

      после драки как известно кулаками не машут, все уже про..ли можете успокоится, надо было раньше меры принимать и партнерам напихать))

      1
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      Рейтинг: +142

      orzy 15 марта 2018, 06:43

      Проблема в Моурине

      1
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 15 марта 2018, 05:51

      Упрекнуть мало, надо ещё и Мауру накостылять

      1
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      Рейтинг: +17

      Grigor (MU) 15 марта 2018, 01:24

      Перевод неправильный! Он такое не сказал бы. В Манчестере все игроки понимают, что все проблемы из-за дурацкой тактики.А тактику выбирает Моуриньо - он причина такой скучной и раздражающей всех болельшиков игры. Игроки все нормальные у Юнайтед.

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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 15 марта 2018, 00:10

      Гол забил и выпендривается.

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      Рейтинг: +324

      hellkid > Ще Гевара 15 марта 2018, 09:30

      ага, причем до забитого гола не попал в створ с метра :)

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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 14 марта 2018, 22:33

      Пи 3 дуй обратно,в эвертон,му дила

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      Рейтинг: +37

      Russisch Schwein 14 марта 2018, 21:53

      Очень часто был на ударной позиции, но гребаные партнеры просто отказывались давать ему пас в нужный момент. Гребаный стыд - про них уже Гарик Сук*чев спел.

      -1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Russisch Schwein 4 апреля 2018, 16:50

      ну че животное допрыгался?

      0
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 14 марта 2018, 21:37

      в клубе только первый сезон, а строит из себя Месси.....

      -3
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 14 марта 2018, 21:36

      Целесообразней было бы не после матча эмоциями делится, а в перерыве отп...ть половину команды без тяжёлых увечий...

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