Лукаку упрекнул партнеров за вылет из Лиги чемпионов от «Севильи»

Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку поделился эмоциями от поражения в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов от испанской «Севильи» (1:2). Британцы вылетели из соревнования.

«Некоторые наши футболисты просто спрятались и не были заметны в матче на «Олд Траффорд». Мы начали игру хорошо, нужно было реализовывать моменты. В итоге класс «Юнайтед» нами показан не был», – сказал бельгиец.

В АПЛ «красные дьяволы» идут вторыми.