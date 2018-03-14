Calciomercato: Райола предложил «Барселоне» Верратти

Некоторые игроки «ПСЖ» решили покинуть клуб после вылета от «Реала» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Calciomercato со ссылкой на L'Equipe.

Среди упомянутых футболистов – полузащитник Марко Верратти. По информации источника, агент итальянца Мино Райола предложил услуги своего клиента представителям «Барселоны». Сообщается, что сине-гранатовые пытались подписать футболиста прошлым летом за 100 миллионов.

В текущем сезоне хавбек сборной Италии принял участие в 35 матчах на клубном уровне. На его счету два гола и семь результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает его в 70 миллионов евро.