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    Calciomercato: Райола предложил «Барселоне» Верратти

    Некоторые игроки «ПСЖ» решили покинуть клуб после вылета от «Реала» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Calciomercato со ссылкой на L'Equipe.

    Среди упомянутых футболистов – полузащитник Марко Верратти. По информации источника, агент итальянца Мино Райола предложил услуги своего клиента представителям «Барселоны». Сообщается, что сине-гранатовые пытались подписать футболиста прошлым летом за 100 миллионов.

    В текущем сезоне хавбек сборной Италии принял участие в 35 матчах на клубном уровне. На его счету два гола и семь результативных передач.

    Портал Transfermarkt оценивает его в 70 миллионов евро.

    Источник: Calciomercato

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    14.03.2018 19:28
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