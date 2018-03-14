Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Луан не жалеет, что не перешел в «Спартак»

    Нападающий «Гремио» Луан отметил, что не сожалеет о своем решении не переходить в «Спартак». Московский клуб летом 2017 года предпринял несколько безуспешных попыток подписать бразильца.

    «Не жалею, что не перешел в «Спартак». У меня была такая возможность, но я отказался. Считаю, что не ошибся. За мной продолжают следить в сборной Бразилии. Мой нынешний клуб достаточно успешен», – приводит слова футболиста SporTV.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.03.2018 14:48
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +434

      Cherembas 15 марта 2018, 08:37

      кто это у него спросил,какой долба........б поехал за интервью чтобы это узнать,?всем нас РАТЬ что он думает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 14 марта 2018, 23:26

      ТВОЙ КОРЕШОК ЗАМЕРЗ У НАС ТУТ...ЕЛЕ НОГИ ВОЛОЧИЛ В ПОСЛЕДНЕМ МАТЧЕ!!!
      НО МОСКОВСКУЮ КРАСИВУЮ ЖИЗНЬ ОТЦЕНИЛ)ТУСУЕТСЯ ОТДЫХАЕТ,ДЕНЬГИ ЗАРАБАТЫВАЕТ ДЛЯ СЕМЬИ!
      А ТЫ ВСЕ ЕЩЕ НАБЛЮДАЕШСЯ В СБОРНОЙ БРАЗИЛИИ И ДАЖЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕШЬ ЧТО ТАКОЕ МОСКВА

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1056

      Сержтир 14 марта 2018, 20:58

      Ну это взаимно никто ни о чём не жалеет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 14 марта 2018, 20:28

      мы тоже не жалеем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 марта 2018, 19:09

      уже давно забытая тема, не перешел ну и ладно, к чему это постоянно вспоминать.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3697

      lordmrv 14 марта 2018, 18:42

      Как в анекдоте: Мальчик нашел пакет с долларами и отнес его в полицию. Плачущая мама сказала корреспонденту, что очень гордится сыном.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 14 марта 2018, 18:36

      Ну и зачем вспомнили про это дно?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 14 марта 2018, 18:31

      Он сам отказался, даа... ))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      aam 14 марта 2018, 17:29

      Спартак рад, что не подписал луана

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 14 марта 2018, 17:14

      Кто такой Луан???

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11