Луан не жалеет, что не перешел в «Спартак»

Нападающий «Гремио» Луан отметил, что не сожалеет о своем решении не переходить в «Спартак». Московский клуб летом 2017 года предпринял несколько безуспешных попыток подписать бразильца.

«Не жалею, что не перешел в «Спартак». У меня была такая возможность, но я отказался. Считаю, что не ошибся. За мной продолжают следить в сборной Бразилии. Мой нынешний клуб достаточно успешен», – приводит слова футболиста SporTV.