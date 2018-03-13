«Гамбург» уволил главного тренера после разгрома от «Баварии»

Главный тренер «Гамбурга» Бернд Холлербах отправлен в отставку с занимаемого поста. Это произошло после поражения команды в матче 26-го тура Бундеслиги против «Баварии» (0:6).

Клуб возглавит Кристиан Титц, ранее работавший с молодежной командой «Гамбурга».

На данный момент «динозавры» набрали 18 очков в Бундеслиге и располагаются в зоне вылета турнирной таблицы.