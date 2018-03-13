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    «Гамбург» уволил главного тренера после разгрома от «Баварии»

    Главный тренер «Гамбурга» Бернд Холлербах отправлен в отставку с занимаемого поста. Это произошло после поражения команды в матче 26-го тура Бундеслиги против «Баварии» (0:6).

    Клуб возглавит Кристиан Титц, ранее работавший с молодежной командой «Гамбурга».

    На данный момент «динозавры» набрали 18 очков в Бундеслиге и располагаются в зоне вылета турнирной таблицы.

    Источник: ФК «Гамбург»

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    13.03.2018 01:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 13 марта 2018, 09:39

      Уже в который раз тренера Гамбурга увольняют после проигрыша Баварии. Но подобная тренерская чехарда, как правило, ни к чему хорошему не приводит!

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