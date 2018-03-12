«Челси» готовит 120 миллионов за Дембеле

Если это правда - хоть щазз берите))) даже скидку сделаем, можно и за 100))
не верю в это. звучит как утка.
Дембеле пока что полный провал, увы. Тут говорят про молодость, что шансы есть, но так и шансы не заиграть и потухнуть ещё смолоду тоже есть.
Неймар в годы Дембеле уже был звездой футбола и лидером сборной Бразилии, и в Барсу он переходил в возрасте где-то на год-полтора старше.
Ну вот сколько смотрю на Усмана, только убеждаюсь, что он талантливый парень, но банально не тянет уровень Барселоны - пас нормальный отдать толком не может, а про дриблинг вообще молчу, косяк на косяке. Рано его распиарили, не готов он был уходить из БД. Бартомеу тоже дурак, шоры на глазах повисли после продажи Неймара, ткнул пальцем наугад в первого попавшегося якобы вундеркинда. Напоминает тему с Погба, только Поль-то явно опытнее и статуснее.
Дембеле не забивал с июля прошлого года!!! с учётом всех турниров, даже товарищеских, а это 17 матчей, 14 из которых с соперниками явно ниже уровнем, чем БД и Барса. Господи, ему 120 мин дали против Эспаньола на Кубок Каталонии, где играли не оптимальными составами, бери да забивай.
Пока что он сподобился на 3 ГП в матчах, где Барса легко обыгрывала соперника. Простите, ну даже у Гомеша стата лучше.
«Челси» готов предложить «Барселоне» за нападающего Усмане Дембеле 120 миллионов евро.
Напомним, француз перебрался в каталонский клуб из дортмундской «Боруссии» минувшим летом за 105 миллионов без учета бонусов.
Контракт 20-летнего игрока с сине-гранатовыми рассчитан до июня 2022 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 12-ти поединках, записав в свой актив пять результативных передач.