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    «Челси» готовит 120 миллионов за Дембеле

    «Челси» готов предложить «Барселоне» за нападающего Усмане Дембеле 120 миллионов евро.

    Напомним, француз перебрался в каталонский клуб из дортмундской «Боруссии» минувшим летом за 105 миллионов без учета бонусов.

    Контракт 20-летнего игрока с сине-гранатовыми рассчитан до июня 2022 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 12-ти поединках, записав в свой актив пять результативных передач.

    Источник: Tribalfootball

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    12.03.2018 14:22
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 14 марта 2018, 02:03

      Если это правда - хоть щазз берите))) даже скидку сделаем, можно и за 100))
      не верю в это. звучит как утка.
      Дембеле пока что полный провал, увы. Тут говорят про молодость, что шансы есть, но так и шансы не заиграть и потухнуть ещё смолоду тоже есть.
      Неймар в годы Дембеле уже был звездой футбола и лидером сборной Бразилии, и в Барсу он переходил в возрасте где-то на год-полтора старше.
      Ну вот сколько смотрю на Усмана, только убеждаюсь, что он талантливый парень, но банально не тянет уровень Барселоны - пас нормальный отдать толком не может, а про дриблинг вообще молчу, косяк на косяке. Рано его распиарили, не готов он был уходить из БД. Бартомеу тоже дурак, шоры на глазах повисли после продажи Неймара, ткнул пальцем наугад в первого попавшегося якобы вундеркинда. Напоминает тему с Погба, только Поль-то явно опытнее и статуснее.
      Дембеле не забивал с июля прошлого года!!! с учётом всех турниров, даже товарищеских, а это 17 матчей, 14 из которых с соперниками явно ниже уровнем, чем БД и Барса. Господи, ему 120 мин дали против Эспаньола на Кубок Каталонии, где играли не оптимальными составами, бери да забивай.
      Пока что он сподобился на 3 ГП в матчах, где Барса легко обыгрывала соперника. Простите, ну даже у Гомеша стата лучше.

      0
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      Рейтинг: +139

      Антон Л 13 марта 2018, 05:58

      Бред какой-то от говно-источника. Не верю.

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      Рейтинг: +70

      Леха 898 12 марта 2018, 19:17

      Зачем???????
      Фиг поймешь их!
      Батшуаи вещи в Боруссии творит!! Да и в Челси всегда пахал хорошо.

      0
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 12 марта 2018, 18:14

      Прикольно, я думал цена игрока исходит из его статистики. Его барса за 105 купила, с боруссии когда у него там были голы и фигова туча голевых. Прошло время, не мало уеж, дембеле сидит на банке, дембеле ломается, статистика некудышная, а стоимость стала 120?)) с какого? чисто ради интереса. Может реал бэйла за 150 каких спихнет тогда?)

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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 12 марта 2018, 17:55

      он еще молодой, не опытный как Месси, Роналду. 2-3 года усердной тренировки и режим, и все будет претендовать на ЗМ! Нужно время ему.

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      Рейтинг: +28

      яйва яйва 12 марта 2018, 16:47

      Неплохо!

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      Рейтинг: +1049

      mig28 12 марта 2018, 16:21

      Обменять на Азара с доплатой...и норм)

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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 12 марта 2018, 15:05

      Все нормально деньги есть

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 12 марта 2018, 14:40

      Зачем им человек со всеми признаками запущенной звёздной болезни?

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > zatonn 12 марта 2018, 14:46

      Да. И Барса зря его купили. Нафига он нужен был.

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