«Челси» готовит 120 миллионов за Дембеле

«Челси» готов предложить «Барселоне» за нападающего Усмане Дембеле 120 миллионов евро.

Напомним, француз перебрался в каталонский клуб из дортмундской «Боруссии» минувшим летом за 105 миллионов без учета бонусов.

Контракт 20-летнего игрока с сине-гранатовыми рассчитан до июня 2022 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 12-ти поединках, записав в свой актив пять результативных передач.