В Федерации футбола Польши заявили, что не намерены бойкотировать чемпионат мира в России

Федерация футбола Польши сообщила, что никакой бойкот чемпионата мира-2018 страной не рассматривается. Ранее появилась информация, что власти Великобритании обсудили с США, Польшей, Японией и Австралией возможность отказа высокопоставленных лиц и чиновников ехать на мундиаль, если будут найдены доказательства причастности России к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

«Мы крайне удивлены содержанием статьи и никогда не заявляли о намерениях, описанных в ней. Более того, никто из английского издания Daily Mail с нами не контактировал и не просил прокомментировать эту информацию», – заявили в пресс-службе федерации.