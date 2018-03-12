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  • В Федерации футбола Польши заявили, что не намерены бойкотировать чемпионат мира в России

В Федерации футбола Польши заявили, что не намерены бойкотировать чемпионат мира в России

12 марта 2018, 12:41
14

Федерация футбола Польши сообщила, что никакой бойкот чемпионата мира-2018 страной не рассматривается. Ранее появилась информация, что власти Великобритании обсудили с США, Польшей, Японией и Австралией возможность отказа высокопоставленных лиц и чиновников ехать на мундиаль, если будут найдены доказательства причастности России к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

«Мы крайне удивлены содержанием статьи и никогда не заявляли о намерениях, описанных в ней. Более того, никто из английского издания Daily Mail с нами не контактировал и не просил прокомментировать эту информацию», – заявили в пресс-службе федерации.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Польша
Комментарии (14)
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Боцман59rus
1520848244
...займемся сексом втроем? а кто будет участвовать? ты, я и твоя жена... охренел, конечно нет! тогда тебя я вычеркиваю...
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семёнычев
1520848373
Жаль, что англичане их не уговорили...
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acer2003
1520848702
Грамотное решение!
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insider_retro
1520850342
Редкий случай, когда поляки не проявили стадность... Ведь бойкот ЧМ в нашей стране выкинет их из обоймы еуропейского и мирового футбола на несколько лет... А оно это надо?!...
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zatonn
1520850791
Йоахим Лёв также заявил, что Германия бойкотировать ЧМ-2018 не будет.
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Аскорбин
1520855433
Пшеки адекватны.
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zigbert
1520858931
Поляки хотят играть в футбол а не в политику.
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OfaZavr
1520868378
мудрое решение, зачем портить праздник своим и получать санкции на следующие турниры.
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Grindcore
1521050217
Понравились фото из Невеликобритании. Там где люди в химзащите, огромные такие костюмы ярко зелёного цвета, а рядом стоят пожарники без масок и распираторов)))
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Grindcore
1521050274
Похоже у этих пожарников иммунитет очень сильный и газ "новичок" их не берёт.
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