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    В Федерации футбола Польши заявили, что не намерены бойкотировать чемпионат мира в России

    Федерация футбола Польши сообщила, что никакой бойкот чемпионата мира-2018 страной не рассматривается. Ранее появилась информация, что власти Великобритании обсудили с США, Польшей, Японией и Австралией возможность отказа высокопоставленных лиц и чиновников ехать на мундиаль, если будут найдены доказательства причастности России к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

    «Мы крайне удивлены содержанием статьи и никогда не заявляли о намерениях, описанных в ней. Более того, никто из английского издания Daily Mail с нами не контактировал и не просил прокомментировать эту информацию», – заявили в пресс-службе федерации.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.03.2018 12:41
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +38

      Grindcore 14 марта 2018, 20:57

      Похоже у этих пожарников иммунитет очень сильный и газ "новичок" их не берёт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      Grindcore 14 марта 2018, 20:56

      Понравились фото из Невеликобритании. Там где люди в химзащите, огромные такие костюмы ярко зелёного цвета, а рядом стоят пожарники без масок и распираторов)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 марта 2018, 18:26

      мудрое решение, зачем портить праздник своим и получать санкции на следующие турниры.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 12 марта 2018, 15:48

      Поляки хотят играть в футбол а не в политику.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +484

      Аскорбин 12 марта 2018, 14:50

      Пшеки адекватны.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 12 марта 2018, 13:33

      Йоахим Лёв также заявил, что Германия бойкотировать ЧМ-2018 не будет.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert > zatonn 12 марта 2018, 15:47

      Лев человек авторитетный.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 12 марта 2018, 13:25

      Редкий случай, когда поляки не проявили стадность...
      Ведь бойкот ЧМ в нашей стране выкинет их из обоймы еуропейского и мирового футбола на несколько лет... А оно это надо?!...

      6
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      Рейтинг: +28706

      silver29 12 марта 2018, 13:25

      Что теперь из-за каждого поносника ЧМ отменять? Пусть местный санпиннадзор с ним разбирается.

      3
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      Рейтинг: +1090

      ZAITZEFF2011 12 марта 2018, 13:00

      Летять утки...

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 12 марта 2018, 12:58

      Грамотное решение!

      2
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