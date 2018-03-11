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    Зуев: «Зенит» не произвел впечатления. Кроме стандартов, у них ничего не было»

    Полузащитник «Ростова» Александр Зуев прокомментировал результат матча 22-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0).

    «Трудно ли входить в такой матч? Поле было тяжелое, поэтому, когда убегали в контратаку, было не всегда удобно контролировать мяч. В последние минуты у «Зенита» был навал. Мы много оборонялись, ответственность была высока.

    Честно говоря, не знаю, почему не забили в своих моментах. Это бывает и у «Барселоны». Был бы другой день, думаю, Ионов бы забил.

    «Зенит» не произвел впечатления. Кроме стандартов, у них ничего и не было. Опять же, у них был навал. Возможно, все это из-за поля», – сказал Зуев в эфире телеканала «Наш футбол».

    «Ростов» с 26-ю очками идет на десятом месте в турнирной таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.03.2018 17:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +981

      Чехов на Садовой 11 марта 2018, 18:22

      И сколько голубого топлива бело-голубые судье отсадили? С такими по духу близкими судилами , глядь - и в пятёрку пролезут. Ай-ай-ай проказники...

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      Рейтинг: +1855

      Коза Ностра 11 марта 2018, 18:07

      Кроме судьи у Бзденита ничё не было.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 марта 2018, 18:02

      вот такой Зенит при Манчини и будет еще хуже

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