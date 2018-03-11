Зуев: «Зенит» не произвел впечатления. Кроме стандартов, у них ничего не было»

Полузащитник «Ростова» Александр Зуев прокомментировал результат матча 22-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0).

«Трудно ли входить в такой матч? Поле было тяжелое, поэтому, когда убегали в контратаку, было не всегда удобно контролировать мяч. В последние минуты у «Зенита» был навал. Мы много оборонялись, ответственность была высока.

Честно говоря, не знаю, почему не забили в своих моментах. Это бывает и у «Барселоны». Был бы другой день, думаю, Ионов бы забил.

«Зенит» не произвел впечатления. Кроме стандартов, у них ничего и не было. Опять же, у них был навал. Возможно, все это из-за поля», – сказал Зуев в эфире телеканала «Наш футбол».

«Ростов» с 26-ю очками идет на десятом месте в турнирной таблице.