Карпин: «Арбитры отсудили нормально, с ошибками»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире телеканала «Наш футбол» прокомментировал судейство в матче 22-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0).

«Судейство комментировать не имеет смысла ни в Краснодаре, ни сегодня. Арбитры отсудили нормально, с ошибками. Как и мы отыграли с ошибками», – сказал Карпин.

Главным арбитром матча был Алексей Еськов. «Ростов» с 26-ю очками идет на десятом месте в турнирной таблице.