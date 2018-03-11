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    Карпин: «Арбитры отсудили нормально, с ошибками»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире телеканала «Наш футбол» прокомментировал судейство в матче 22-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0).

    «Судейство комментировать не имеет смысла ни в Краснодаре, ни сегодня. Арбитры отсудили нормально, с ошибками. Как и мы отыграли с ошибками», – сказал Карпин.

    Главным арбитром матча был Алексей Еськов. «Ростов» с 26-ю очками идет на десятом месте в турнирной таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.03.2018 16:53
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1591

      IVANRUS777 11 марта 2018, 22:25

      Без Валеры было скучно) А судья конечно начудил и украл возможность у Ростова забить гол и заработать три очка в этом матче.

      1
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 11 марта 2018, 19:22

      Еськов-Штирлиц Газпромовский!

      0
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      Рейтинг: +74

      Виктор12 11 марта 2018, 18:39

      62 мин. матча.
      100% чистейший пенальти не назначил Еськов в ворота Зенита.
      Получил Калачёв мяч справа в штрафной Зенита, обыграв там довольно легко Кузяева и уже было выскочил один на ворота Зенита.
      Ну, а следом откровенно наступил там ему на ногу Мевля и ГРУБО сбивает Калачёва.
      Всё происходило на глазах судьи Еськова и бокового, но они сделали вид, что не заметили этого ГРУБЕЙШЕГО нарушения игроком Зенита!
      Очередной судейский ляп имени Будогосского с участием арбитра Еськова!
      Что ни тур, то судейский ЛЯПЫ и очередные грубейшие ошибки!!!

      Падение Калачёва, после нарушения Мевли в своей штрафной, – это ЧИСТЕЙШИЙ пенальти.
      При этом, Еськов прекрасно видел этот момент, но почему-то не решился назначать пеналь.
      Всё же ВСЕМ и ему было видно как на ладони!

      А вспомните, как прошлом сезоне плохо судил Еськов и получал двойки за своё судейство и его ОТСТРАНЯЛИ от работы в РФПЛ на пол года!
      Дмитрий Медведев назвал судейство Еськова УДИВИТЕЛЬНЫМ.
      А Мутко признал, что Еськов судит не по-европейски!
      И вот этого не европейца снова ставят на игру и снова получают плохое судейство!
      Еськов плохо судит и чувствует свою БЕЗНАКАЗАННОСТЬ!
      Сколько это может продолжаться???

      3
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      Рейтинг: +2726

      a_who 11 марта 2018, 17:08

      Сарказм понятен !

      5
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > a_who 11 марта 2018, 17:32

      ...судья украл у Ростова победу.А ругать судей, у нас,дозволено только нефте-газовым баям.

      8
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > soccerfanivan 12 марта 2018, 10:23

      ...согласен и не только Газпром.

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