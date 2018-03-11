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    Левандовски – шестой игрок, забивший 100 голов за «Баварию» в Бундеслиге

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски оформил хет-трик в ворота «Гамбурга» в матче 26-го тура чемпионата Германии.

    Поляк стал шестым игроком, забившим 100 голов за «Баварию» в Бундеслиге.

    Левандовски опережают Томас Мюллер и Дитер Хенесс (у обоих – по 102 гола), Карл-Хайнц Румменигге (162), Роланд Вольфарт (199) и Герд Мюллер (365).

    Источник: Gracenote Live

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    11.03.2018 11:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 11 марта 2018, 12:26

      У Томаса 100ня . . . как то с трудом вериться, и очень странно, что в этот список не попал Джованни Элбер . . . он так много забивал, что тяжело поверить, что он не достиг сотни

      1
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      Рейтинг: +883

      talgatnurzhanov2006 11 марта 2018, 11:54

      Мюллер вне зоны досягаемости), тот что Герд

      2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 11 марта 2018, 11:47

      Если будет играть дальше, ещё столько же наколотит ))
      Удачи,Роберт !

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