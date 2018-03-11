Левандовски – шестой игрок, забивший 100 голов за «Баварию» в Бундеслиге

У Томаса 100ня . . . как то с трудом вериться, и очень странно, что в этот список не попал Джованни Элбер . . . он так много забивал, что тяжело поверить, что он не достиг сотни
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски оформил хет-трик в ворота «Гамбурга» в матче 26-го тура чемпионата Германии.
Поляк стал шестым игроком, забившим 100 голов за «Баварию» в Бундеслиге.
Левандовски опережают Томас Мюллер и Дитер Хенесс (у обоих – по 102 гола), Карл-Хайнц Румменигге (162), Роланд Вольфарт (199) и Герд Мюллер (365).