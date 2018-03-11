Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Попов: «Интересно, кто принял решение так убить «Амкар»?»

11 марта 2018, 10:41
38

Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов высказал мнение о судействе в матче 22-го тура против тульского «Арсенала» (0:2).

Напомним, что судья Михаил Вилков назначил в ворота пермяков два пенальти и удалил двух игроков команды.

«Интересно, кто принял решение так убить «Амкар»? Ну, это, конечно, вторично… Первично — значит, знала сторона «зла», что будет расправа над «Амкаром», но ведь есть и сторона «добра», и она тоже была в курсе, что произойдет, просто так ничего не бывает и все все заранее знают, нет?

Я о том, что нет у «Амкара» защитников на «небе»? А почему? Неужели так непрофессионально, по-****ски, работает «Амкар», что всем в Москве по**й на нас? Неужели нет в Москве тех, кто уважает труд «Амкара», считает их профессионалами и не позволит так расправляться с командой?! Походу, нет. Не верится», – сказал Попов.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Попов Алексей Вилков Михаил
Комментарии (38)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
lNeTl
1520754475
Всё очевидно,за то что не прогнулись под "Газпром"
Ответить
acer2003
1520754813
Попов, закрой рот ((( тошно слушать твой "словесный понос"
Ответить
vaenruk
1520755564
Нашлись профессионалы. Стоять в 11 защитников много ума не надо. Типичный антифутбол- сами ничего не могут и другим не дают
Ответить
зенит ничто
1520756312
зенит ныл его засудили!теперь амкар!кто следующий?блин синдром луческу бродит по россии!
Ответить
anatolich72
1520756512
В Питере концы искать надо.
Ответить
АРИЕЦ2008
1520756871
Странно,ЧТО ВСЕ МОЛЧАТ...АМКАР ЗАСУЖИВАЛИ ТАК,Я ДАЖЕ НЕ ПРИПОМНЮ ЧТО-ТО ПОДОБНОЕ.. Так нагло и БЕЗПРИНЦИПНО действовал судья...и ПОСЛЕ ИГРЫ ТИШИНА...ПРОТИВНО СМОТРЕТЬ..
Ответить
Tajik-za Zenit
1520756930
Ну это стоило ожидать с таким футболом как у Амкара
Ответить
Татарин за ЦСКА
1520757088
Ха,Зениту должно быть стыдно!!!
Ответить
кузнецов артем
1520758582
Амкару дорога в фнл , возрастная команда, которая больше нечего не может дать РФПЛ
Ответить
OfaZavr
1520758602
зеня кто же еще, они и не на такое способны.
Ответить
Главные новости
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь чуть не умер и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
3
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
2
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
29
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
5
Все новости
Все новости
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
1
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
2
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
1
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
5
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
6
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
3
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
15
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
3
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
4
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
Вчера, 20:10
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
Вчера, 20:00
3
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
Вчера, 19:35
Заявление ЦСКА по Мойзесу
Вчера, 19:24
3
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
Вчера, 19:15
2
Литвинов описал Барко двумя словами
Вчера, 18:38
22
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 18:33
Фото«Крылья Советов» заполучили Ислама Чеснокова
Вчера, 18:29
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
Вчера, 18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
Вчера, 17:59
15
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
Вчера, 17:49
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+