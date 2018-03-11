Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Попов: «Интересно, кто принял решение так убить «Амкар»?»

    Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов высказал мнение о судействе в матче 22-го тура против тульского «Арсенала» (0:2).

    Напомним, что судья Михаил Вилков назначил в ворота пермяков два пенальти и удалил двух игроков команды.

    «Интересно, кто принял решение так убить «Амкар»? Ну, это, конечно, вторично… Первично — значит, знала сторона «зла», что будет расправа над «Амкаром», но ведь есть и сторона «добра», и она тоже была в курсе, что произойдет, просто так ничего не бывает и все все заранее знают, нет?

    Я о том, что нет у «Амкара» защитников на «небе»? А почему? Неужели так непрофессионально, по-****ски, работает «Амкар», что всем в Москве по**й на нас? Неужели нет в Москве тех, кто уважает труд «Амкара», считает их профессионалами и не позволит так расправляться с командой?! Походу, нет. Не верится», – сказал Попов.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.03.2018 10:41
    Рекомендуем
    Комментарии39
    ...
    • ...
      Рейтинг: +49

      GIN-kun 11 марта 2018, 12:34

      Как обычно виноват кто то другой

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 11 марта 2018, 12:19

      Пермь наказана,Сельдюков кило соли взял!Понятно с чего ноги выросли)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 11 марта 2018, 12:17

      Пусть вспомнит "как Ростов" убивали" "всемогущие", но "убить" не смогли!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 марта 2018, 11:56

      зеня кто же еще, они и не на такое способны.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 11 марта 2018, 11:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Амкару дорога в фнл , возрастная команда, которая больше нечего не может дать РФПЛ

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > кузнецов артем 11 марта 2018, 12:00

      Жителям Пермского края пойдёт это во благо , чем кормить миллионеров из -за бугра, а отдачи ноль

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > кузнецов артем 11 марта 2018, 12:11

      а что дал зенит РФПЛ, кроме скупки по завышенным ценам игроков по всей лиге с рос. паспортом?... и где бы он был без Газпрома -НОМЕР ЛИГИ НЕ ПОДСКАЖЕШЬ ?

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport > кузнецов артем 11 марта 2018, 12:21

      Амкар великолепная команда!Каждый матч,словно затяжной БОЙ!Отнимают очки,стараются(делают РПЛ привлекательней)в этом и заключен весь + команд ниже рангом!(кто это не понимает,тот должен сам в ФНЛ выйти)

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 11 марта 2018, 11:47

      Громко спросил. Но вначале нужно ответить , были нарушения правил , или нет . Пенальти поставлены правомерно , или нет . Удаления заслуженные или выдуманные.Дзюба конечно ещё тот , как провоцировал Белорукова , а он повёлся .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport > нейтральныйкакникто 11 марта 2018, 12:22

      Согласен!Но первый действительно подозрительный!)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 11 марта 2018, 11:45

      Черная магия

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > ALEX ML 11 марта 2018, 11:47

      лазурная(питерская)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 11 марта 2018, 11:31

      Ха,Зениту должно быть стыдно!!!

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > Татарин за ЦСКА 11 марта 2018, 11:56

      Зениту должно быть стыдно только за свой матч против Амкара , который обыгрывает даже туляки. Послушаю кого будешь винить , после неудачи ЦСКА с Тереком -Ахматом, а неудача для них будет всё кроме победы

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > нейтральныйкакникто 11 марта 2018, 11:57

      Я и не буду ни кого винить,я знаю,что "армейцы" сегодня проиграют!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > Татарин за ЦСКА 11 марта 2018, 12:03

      Потому -что они не умеют или не хотят играть , или им всё по барабану?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > нейтральныйкакникто 11 марта 2018, 12:04

      нет.просто защита в травмах,а еще может сказаться усталость от ЛЕ!!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > Татарин за ЦСКА 11 марта 2018, 12:25

      Защита? Да в ЦСКА три сильнейших российских защитника!!!!! Две звезды европейского уровня , за которых ведут смертельную охоту все топ-лиги , не говоря уже о Супер нападении... А то что устали от ЛЕ-пустая отмазка . Устали от футбола и денег -это ближе к истине

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport > Татарин за ЦСКА 11 марта 2018, 12:34

      Не торопись,я например в ЦСКА сегодня не сомневаюсь!)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Pourport 11 марта 2018, 12:36

      Я то тоже верю,но отсутствие Фернандеса напрягает!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 11 марта 2018, 11:28

      Ну это стоило ожидать с таким футболом как у Амкара

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Tajik-za Zenit 11 марта 2018, 11:31

      Ты хотел сказать с такими людьми как у Зенита)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +288

      DePisuares > Татарин за ЦСКА 11 марта 2018, 11:58

      Причём тут Зенит?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > DePisuares 11 марта 2018, 12:04

      Поразмышляй!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +297

      АРИЕЦ2008 11 марта 2018, 11:27

      Странно,ЧТО ВСЕ МОЛЧАТ...АМКАР ЗАСУЖИВАЛИ ТАК,Я ДАЖЕ НЕ ПРИПОМНЮ ЧТО-ТО ПОДОБНОЕ.. Так нагло и БЕЗПРИНЦИПНО действовал судья...и ПОСЛЕ ИГРЫ ТИШИНА...ПРОТИВНО СМОТРЕТЬ..

      8
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11