Попов: «Интересно, кто принял решение так убить «Амкар»?»

Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов высказал мнение о судействе в матче 22-го тура против тульского «Арсенала» (0:2).

Напомним, что судья Михаил Вилков назначил в ворота пермяков два пенальти и удалил двух игроков команды.

«Интересно, кто принял решение так убить «Амкар»? Ну, это, конечно, вторично… Первично — значит, знала сторона «зла», что будет расправа над «Амкаром», но ведь есть и сторона «добра», и она тоже была в курсе, что произойдет, просто так ничего не бывает и все все заранее знают, нет?

Я о том, что нет у «Амкара» защитников на «небе»? А почему? Неужели так непрофессионально, по-****ски, работает «Амкар», что всем в Москве по**й на нас? Неужели нет в Москве тех, кто уважает труд «Амкара», считает их профессионалами и не позволит так расправляться с командой?! Походу, нет. Не верится», – сказал Попов.