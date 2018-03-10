«Реал» хочет приобрести 21-летнего голкипера «Хайдука» Летицу

«Реал» заинтересован в услугах голкипера «Хайдука» Карло Летицы. Сливочные уже связались с агентом 21-летнего игрока.

Отмечается, что многие эксперты уже окрестили вратаря, чей рост составляет 202 см, «новым Яном Облаком».

В мадридском клубе считают, что Летица сможет отлично делить ворота с Кейлором Навасом. По замыслу «Реала» хорват должен стать будущим команды.

В нынешнем сезоне Летица провел 10 матчей, пропустив лишь два гола и в восьми случаях сумев оставить свои ворота на замке.