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  • Врач «Динамо» Ярдошвили: «Нагрузки в футболе увеличиваются – стало больше смертей игроков во сне»

Врач «Динамо» Ярдошвили: «Нагрузки в футболе увеличиваются – стало больше смертей игроков во сне»

10 марта 2018, 07:50
5

Врач московского «Динамо» Александр Ярдошвили рассказал, с чем связаны участившиеся случаи смерти футболистов во сне. Дело в нагрузках.

«Нагрузки очень серьезно возросли. С другой стороны, они контролируются. Есть футболисты, у которых «спортивное сердце» переходит в брадиаритмию. Во сне ударов сердца становится меньше. Может доходить всего до тридцати в минуту. Это очень мало. Возможно, в организме происходят реакции, которые заставляют сердце работать в таком режиме, когда еще чуть-чуть – и оно останавливается.

Что касается Давиде Астори, у него была профессиональная брадикардия. Мало того, что сердце билось медленно, так еще и ритм был нарушен.

Случаи возрастают, и это связано с тем, что меняются нагрузки, акценты другие, скорость другая. Несмотря на хорошую, современную фармакологию, реабилитационные мероприятия и восстановительные средства, к сожалению, такие вещи случаются», – сказал доктор.

Ранее Ярдошвили работал в московском ЦСКА.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (5)
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Cules2013
1520662879
Во-первых, риск есть всегда, чтобы ты не делал. Если поднять статистику смертей от сердечно-сосудистых заболеваний среди обычных людей (не спортсменов), скажем до 30 лет, то многие удивятся, что % не так уж и мал, и врачи открыто говорят, что такие болезни "молодеют". Причин много: плохое питание, сидячий образ жизни, плохая экологическая обстановка, стресс, наследственные риски. Во-вторых, нагрузки и раньше были отнюдь не рекреационные. Сразу вспомнил, как бывшие игроки ДК рассказывали, что после интенсивных тренировок от Лобановского их их иногда даже рвало кровью. А если вспомнить довоенные времена, когда каждый второй спортсмен кушал горстями допинг, что все соки из организма выжимал... Тут такие выводы напрашиваются: - Да, сейчас нагрузки в среднем стали выше, но и здоровье у людей не то, что раньше. И какая бы крутая не была современная медицина, она действует не на опережение, а пост-фактум. - Тут ещё возникает вопрос о том, что такие случаи смертей возникают чаще всего на уровне низших лиг и молодёжных команд, где совсем другой уровень финансирования и контроля за здоровьем. К тому же надо учитывать парадокс современного мира - сейчас сложно утаить какую-либо инфу, пускай даже это произошло в какой-нибудь зимбабвийской деревне. Может раньше тоже было достаточно много таких инцидентов, но знали о них на локальном уровне. Ну и напоследок - не забывайте, что многие футболисты в курсе своих проблем со здоровьем, и осознанно берут на себя риск, как было с Миклошом Фехером в Бенфике. Сейчас все в курсе постоянных обмороков Бафетимби Гомиса. Он сам знает свой диагноз и понимает, чем рискует, поэтому возможные проблемы чисто на его совести.
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Par Mezan
1520663601
Ну да, здоровому спорт не нужен, а больному - вреден...
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OfaZavr
1520667645
но ведь и медицина не стоит на месте, почему не могут распознать такие проблемы и запретить играть дальше.
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prezent2017
1520668017
А мельдоний под запретом!
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nemolod
1520670932
Профессиональный спорт-это прежде всего работа на износ и футбол с хоккем особенно "изнашиваемые" игровые дисциплины! А так как в сильнейших клубах платят самые высокие зарплаты,то из-за высокой конкуренции за место в составе приходится не просто интенсивно тренироваться,а работать порой "через не могу",где в итоге побеждает более выносливый,но за все это приходится расплачиваться здоровьем,а иногда и жизнью! (Как впрочем, теперь не только в спорте,но и на любой престижной работе)
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