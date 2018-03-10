Врач «Динамо» Ярдошвили: «Нагрузки в футболе увеличиваются – стало больше смертей игроков во сне»

Врач московского «Динамо» Александр Ярдошвили рассказал, с чем связаны участившиеся случаи смерти футболистов во сне. Дело в нагрузках.

«Нагрузки очень серьезно возросли. С другой стороны, они контролируются. Есть футболисты, у которых «спортивное сердце» переходит в брадиаритмию. Во сне ударов сердца становится меньше. Может доходить всего до тридцати в минуту. Это очень мало. Возможно, в организме происходят реакции, которые заставляют сердце работать в таком режиме, когда еще чуть-чуть – и оно останавливается.

Что касается Давиде Астори, у него была профессиональная брадикардия. Мало того, что сердце билось медленно, так еще и ритм был нарушен.

Случаи возрастают, и это связано с тем, что меняются нагрузки, акценты другие, скорость другая. Несмотря на хорошую, современную фармакологию, реабилитационные мероприятия и восстановительные средства, к сожалению, такие вещи случаются», – сказал доктор.

Ранее Ярдошвили работал в московском ЦСКА.