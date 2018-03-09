Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Будогосский извинился перед «Амкаром» за ошибки Вилкова в игре с «Арсеналом»

Будогосский извинился перед «Амкаром» за ошибки Вилкова в игре с «Арсеналом»

9 марта 2018, 20:04
31

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал судейство нижегородца Михаила Вилкова в матче 22 тура РФПЛ между пермским «Амкаром» и тульским «Арсеналом» (0:2).

«Я должен с сожалением констатировать, что в прошедшей игре с участием «Амкара» арбитром Вилковым были допущены серьeзные, грубые ошибки, повлиявшие на исход матча. У него будет достаточно времени, чтобы посидеть и подумать, когда он намерен работать на том уровне, на который он рекомендован.

Я со своей стороны хочу принести извинения футбольному клубу «Амкар», его руководителям, игрокам и болельщикам за те ошибки, которые были допущены арбитром», – сказал Будогосский.

Напомним, что в прошлом туре Вилков судил московское дерби.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Арсенал Будогосский Андрей Вилков Михаил
Комментарии (31)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
OfaZavr
1520615209
ну и зачем им твои извинения от них очков не прибавиться, нужно требовать переигровку Амкару.
Ответить
Ванечка
1520615303
В прошлом туре Сельдяков свистел в сторону "Зенита", кидал красные, а теперь Вилков виноват, что "засудил" бедных пермячков? :( А не оху@ли ли вы? Пермь, сосите!
Ответить
vick-north-west
1520616666
Теперь пусть Зенит извинится перед Сельдяковым за поведение болельщиков, Ерохина и Кришито, и все будет по понятиям.
Ответить
Татарин за ЦСКА
1520616700
Да купил зенит этого судьишку и он тупо засудил Пермь
Ответить
rammax fcsm
1520617342
одна из самых тупых, ублюдочных и мерзких вещей в этом мире - извинения накосячивших гнид... насрав, нагадив, испортив, подставив, чмо с тупой улыбочкой говорит -извини, я не хотел, я случайно, я нечаянно... вот этих тупых ушлёпков я просто ненавижу... как будто это тупое сюсюканье может что-то исправить..
Ответить
zigbert
1520617792
Вилкова наказать следует,хотя Амкар за это очков не получит.
Ответить
Антибиотик111
1520618431
Это месть за матч с бомжами?
Ответить
vick-north-west
1520618450
Кстати, это та самая судья, которую еще 5 лет назад Рамзан назвал "продажная" и "казёл ты". Как Вилкова до сих пор не постигла судьба Б.Немцова остается загадкой.
Ответить
Смешная Лошадь
1520620896
Извинения очков Амкару не добавят
Ответить
Диктор
1520652418
Прикольное наказание-посидеть и подумать-я в шоке..
Ответить
Главные новости
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь чуть не умер и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
3
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
2
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
29
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
5
Все новости
Все новости
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
1
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
2
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
1
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
5
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
6
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
3
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
15
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
3
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
4
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
Вчера, 20:10
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
Вчера, 20:00
3
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
Вчера, 19:35
Заявление ЦСКА по Мойзесу
Вчера, 19:24
3
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
Вчера, 19:15
2
Литвинов описал Барко двумя словами
Вчера, 18:38
22
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 18:33
Фото«Крылья Советов» заполучили Ислама Чеснокова
Вчера, 18:29
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
Вчера, 18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
Вчера, 17:59
15
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
Вчера, 17:49
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+