Будогосский извинился перед «Амкаром» за ошибки Вилкова в игре с «Арсеналом»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал судейство нижегородца Михаила Вилкова в матче 22 тура РФПЛ между пермским «Амкаром» и тульским «Арсеналом» (0:2).

«Я должен с сожалением констатировать, что в прошедшей игре с участием «Амкара» арбитром Вилковым были допущены серьeзные, грубые ошибки, повлиявшие на исход матча. У него будет достаточно времени, чтобы посидеть и подумать, когда он намерен работать на том уровне, на который он рекомендован.

Я со своей стороны хочу принести извинения футбольному клубу «Амкар», его руководителям, игрокам и болельщикам за те ошибки, которые были допущены арбитром», – сказал Будогосский.

Напомним, что в прошлом туре Вилков судил московское дерби.