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    Будогосский извинился перед «Амкаром» за ошибки Вилкова в игре с «Арсеналом»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал судейство нижегородца Михаила Вилкова в матче 22 тура РФПЛ между пермским «Амкаром» и тульским «Арсеналом» (0:2).

    «Я должен с сожалением констатировать, что в прошедшей игре с участием «Амкара» арбитром Вилковым были допущены серьeзные, грубые ошибки, повлиявшие на исход матча. У него будет достаточно времени, чтобы посидеть и подумать, когда он намерен работать на том уровне, на который он рекомендован.

    Я со своей стороны хочу принести извинения футбольному клубу «Амкар», его руководителям, игрокам и болельщикам за те ошибки, которые были допущены арбитром», – сказал Будогосский.

    Напомним, что в прошлом туре Вилков судил московское дерби.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.03.2018 20:04
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 11 марта 2018, 13:21

      Рамзан как в воду ГЛЯДЕЛ, вилков из козлёнка в козла вырос.

      0
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      Рейтинг: +295

      akku 10 марта 2018, 12:20

      Вилкова давно пора гнать из футбола.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +393

      victosha 10 марта 2018, 09:07

      Играли-то не в Перми, амкаровских болел почти не было, вот судья и распоясался. Ну приедешь ты когда-нибудь в Пермь, дятел. Лучше забудь дорогу.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 марта 2018, 06:26

      Прикольное наказание-посидеть и подумать-я в шоке..

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 9 марта 2018, 22:50

      Ну и что нашему футболу с признания, что судьямудак?
      Как жить-та дальше будем?
      Или снова "понять и простить"? Позорище .
      А?
      Россия, подъём!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 9 марта 2018, 22:07

      Хорошо что хоть извинился

      2
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      Рейтинг: +124

      biber ru 9 марта 2018, 21:49

      Спасибо, зенит!

      0
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      Рейтинг: +258

      Смешная Лошадь 9 марта 2018, 21:41

      Извинения очков Амкару не добавят

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 9 марта 2018, 21:00

      Кстати, это та самая судья, которую еще 5 лет назад Рамзан назвал "продажная" и "казёл ты". Как Вилкова до сих пор не постигла судьба Б.Немцова остается загадкой.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 9 марта 2018, 21:00

      Это месть за матч с бомжами?

      1
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