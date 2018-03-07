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    Выходил: «Заканчивали матч против «Спартака» при температуре -26. Кто-то уши отморозил, я – пальцы на ногах»

    Бывший защитник интервью «Бомбардиру» рассказал о самых тяжелых погодных условиях, в которых ему приходилось играть.

    – Самый ужасный стадион, на котором играли в России.

    – Тяжело сказать, потому что в России еще с советских времен у клубов из провинциальных городов одинаковые стадионы. Как и аэропорты. Везде эти беговые дорожки и все.

    – Хорошо. Тогда самые адские условия, которые встречали в России.

    – Когда играли против «Спартака» в Кубке России в Новосибирске, начинали при -19˚, а заканчивали при -26˚. Еще и холодный ветер поднялся. Потом дня два отогревались. Кто-то уши отморозил, я – пальцы на ногах. С тех пор, когда немного замерзают ноги, сразу чувствую боль и вспоминаю ту игру.

    Почему матч не перенесли? Надо спрашивать у организаторов. Они говорили, что максимум, при котором нельзя играть, – это -20˚. А начинали мы при -19˚ где-то. В итоге доиграли.

    «Заканчивали матч против «Спартака» при -26˚. Кто-то уши отморозил, я − пальцы на ногах». Приключения чеха в Сибири

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.03.2018 22:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 8 марта 2018, 00:18

      Дурдом, а не футбол.

      0
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 8 марта 2018, 00:09

      Вот такой вот в России футбол

      1
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. 7 марта 2018, 22:53

      А как же раньше и сейчас МУЖИКИ играют в зимний футбол.Зато после игры рожи Красные и Довольные.

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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > VVM1964 7 марта 2018, 23:39

      Если ВЫ 1964 г.р. то мы ровесники.Объясню.В юности я жил на берегу Невы в пригороде Питера.Ни стадионов ни коробок.Ждали морозов и на спор стояли и смотрели где встанет самая большая льдина.Ну а потом ифутбол и хоккей несмотря ни на какой мороз.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 22:43

      Не плохой игрок в составе "Сибири" был.Лично с ним знаком.приятный в общении и не плох в ФНЛ был и почему его не взял ни кто в РФПЛ не понимаю!!!

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