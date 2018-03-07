Выходил: «Заканчивали матч против «Спартака» при температуре -26. Кто-то уши отморозил, я – пальцы на ногах»

Бывший защитник интервью «Бомбардиру» рассказал о самых тяжелых погодных условиях, в которых ему приходилось играть.

– Самый ужасный стадион, на котором играли в России.

– Тяжело сказать, потому что в России еще с советских времен у клубов из провинциальных городов одинаковые стадионы. Как и аэропорты. Везде эти беговые дорожки и все.

– Хорошо. Тогда самые адские условия, которые встречали в России.

– Когда играли против «Спартака» в Кубке России в Новосибирске, начинали при -19˚, а заканчивали при -26˚. Еще и холодный ветер поднялся. Потом дня два отогревались. Кто-то уши отморозил, я – пальцы на ногах. С тех пор, когда немного замерзают ноги, сразу чувствую боль и вспоминаю ту игру.

Почему матч не перенесли? Надо спрашивать у организаторов. Они говорили, что максимум, при котором нельзя играть, – это -20˚. А начинали мы при -19˚ где-то. В итоге доиграли.

«Заканчивали матч против «Спартака» при -26˚. Кто-то уши отморозил, я − пальцы на ногах». Приключения чеха в Сибири