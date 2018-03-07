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    Бэйл готов уйти из «Реала». Мадридский клуб хочет получить от продажи валлийца 100 миллионов

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл летом планирует покинуть мадридский клуб. По информации El Confidencial, сливочные готовы продать 28-летнего валлийца, если за него предложат не менее 100 миллионов евро.

    На игрока претендуют «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «Гуанчжоу Эвергранд».

    В нынешнем сезоне Бэйл провел в Примере 16 матчей, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.03.2018 20:24
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 8 марта 2018, 13:44

      Очередная новостная утка "Бомбардир.ру"! Вот только откуда он может знать, что происходит внутри "Галактикос". Я бы мог поверить в этот слух если бы это была Daily Mail или испанская Marca, но чушь от "Бомбардир.ру" и его маразм на грани!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 7 марта 2018, 22:37

      если за него предложат не менее 100 миллионов евро.Как понять не менее 100миллионов,или автор ошибся

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 7 марта 2018, 22:09

      Эта инфа для Зенита.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +102

      Shogun 7 марта 2018, 22:02

      100ка за лавочника, только Арсенал

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +722

      Urry 7 марта 2018, 21:49

      На скамейке- то не сладко

      0
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 7 марта 2018, 21:01

      Хорошемй игрок, но походу нужно уходить . У реала вон Лукас и асенсио играют отлично.

      0
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 7 марта 2018, 20:45

      Бавария лучший вариант

      1
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