Бэйл готов уйти из «Реала». Мадридский клуб хочет получить от продажи валлийца 100 миллионов

Очередная новостная утка "Бомбардир.ру"! Вот только откуда он может знать, что происходит внутри "Галактикос". Я бы мог поверить в этот слух если бы это была Daily Mail или испанская Marca, но чушь от "Бомбардир.ру" и его маразм на грани!
Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл летом планирует покинуть мадридский клуб. По информации El Confidencial, сливочные готовы продать 28-летнего валлийца, если за него предложат не менее 100 миллионов евро.
На игрока претендуют «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «Гуанчжоу Эвергранд».
В нынешнем сезоне Бэйл провел в Примере 16 матчей, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.