Бэйл готов уйти из «Реала». Мадридский клуб хочет получить от продажи валлийца 100 миллионов

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл летом планирует покинуть мадридский клуб. По информации El Confidencial, сливочные готовы продать 28-летнего валлийца, если за него предложат не менее 100 миллионов евро.

На игрока претендуют «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «Гуанчжоу Эвергранд».

В нынешнем сезоне Бэйл провел в Примере 16 матчей, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.