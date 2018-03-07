Вернер: «МЮ» мне нравится больше, чем «Ливерпуль»

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер рассказал о предпочтениях в английском футболе.

«Я мечтаю поиграть в Премьер-лиге. Хотел бы выступать за два или три клуба. «Манчестер Юнайтед» входит в этот список.

Наверное, я сделаю это не раньше, чем через пару лет – когда подтяну английский. Да и в Лейпциге мне сейчаскомфортно.

Я достаточно часто смотрел матчи «МЮ» и «Ливерпуля». Я немного болел за них, потому что у этих клубов большая история. Под руководством Алекса Фергюсона «Юнайтед» выиграли все существующие трофеи и выглядели великолепно.

«Ливерпуль» мне нравится благодаря стадиону и атмосфере на нем. Но если выбирать между этими двумя клубами, я бы выбрал «МЮ», – цитирует 22-летнего немца Goal.

В текущем сезоне Вернер забил 16 голов и отдал четыре результативные передачи в 33 матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 60 миллионов евро.