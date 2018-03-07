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    Вернер: «МЮ» мне нравится больше, чем «Ливерпуль»

    Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер рассказал о предпочтениях в английском футболе.

    «Я мечтаю поиграть в Премьер-лиге. Хотел бы выступать за два или три клуба. «Манчестер Юнайтед» входит в этот список.

    Наверное, я сделаю это не раньше, чем через пару лет – когда подтяну английский. Да и в Лейпциге мне сейчаскомфортно.

    Я достаточно часто смотрел матчи «МЮ» и «Ливерпуля». Я немного болел за них, потому что у этих клубов большая история. Под руководством Алекса Фергюсона «Юнайтед» выиграли все существующие трофеи и выглядели великолепно.

    «Ливерпуль» мне нравится благодаря стадиону и атмосфере на нем. Но если выбирать между этими двумя клубами, я бы выбрал «МЮ», – цитирует 22-летнего немца Goal.

    В текущем сезоне Вернер забил 16 голов и отдал четыре результативные передачи в 33 матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 60 миллионов евро.

    Источник: Goal.com

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    07.03.2018 14:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 10 марта 2018, 19:22

      Интересно, как он к Баварии относится. Если, как большинство немецких футболистов, то туда ему и дорога. В Мюнхене он сможет стать абсолютно топовым форвардом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      gigs84 8 марта 2018, 19:01

      А мне показалось, что это сказал Венгер, который Арсен))

      0
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 7 марта 2018, 17:54

      Тимо больше подходит Ливерпуль . И там он сможет стать более вострепованым футболистом нежели в МЮ

      -1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Derzkiy1 7 марта 2018, 22:55

      ему подходят больше дьяволы,нежели петушки и он об этом прекрасно понимает!)

      -2
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