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    Карвахаль стал лучшим футболистом «Реала» по единоборствам в матче с «ПСЖ»

    Накануне состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» принимал на своем поле «Реал». Встреча завершилась со счетом 1:2.

    Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль в этой игре стал лидером по количеству (16) и проценту (73%) выигранных единоборств , сообщает InStat. Отмечается, что чаще всего Карвахаль встречался на поле с Анхелем Ди Марией (4 раза) и Килианом Мбаппе (3). Во этих всех эпизодах испанец вышел победителем.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.03.2018 10:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 7 марта 2018, 16:24

      Почему нет статистики по Бензема? Что вообще этот человек делает в профессиональном футболе? Это уровень втордива зоны юг.

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