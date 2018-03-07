Карвахаль стал лучшим футболистом «Реала» по единоборствам в матче с «ПСЖ»

Накануне состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» принимал на своем поле «Реал». Встреча завершилась со счетом 1:2.

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль в этой игре стал лидером по количеству (16) и проценту (73%) выигранных единоборств , сообщает InStat. Отмечается, что чаще всего Карвахаль встречался на поле с Анхелем Ди Марией (4 раза) и Килианом Мбаппе (3). Во этих всех эпизодах испанец вышел победителем.