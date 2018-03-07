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    Касильяс: «Забитый гол сделал бы результат более приятным»

    Вратарь «Порту» Икер Касильяс отметил после матча с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов болельщиков как своей команды, так и соперника, которые наградили его аплодисментами после финального свистка.

    «Как вы сами видели, сегодняшний матч не был похож на первый. Мы хотели оставить более хорошее впечатление: не только ради себя, но и ради болельщиков – как приехавших поддержать нас здесь, так и оставшихся дома. Мы показали неплохой футбол в обороне и в атаке, но не смогли забить гол, который сделал бы результат более приятным.

    Хотел бы поблагодарить болельщиков хозяев, за этот приятный момент. Аплодисменты в адрес соперника часто не случаются», – сказал Касильяс.

    Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Порту» завершилась со счетом 0:0. В первом матче сильнее были англичане – 5:0.

    Источник: УЕФА

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    07.03.2018 07:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 7 марта 2018, 11:12

      Ливерпуль играл полуторным составом и простоял все 90 минут, сохраняя силы, а этот радуется что снова не проиграли. Еще одно подтверждение, что португальский футбол не лучше российского.

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