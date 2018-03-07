Клопп: «Ничего более от нас и не требовалось»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что подошел к ответной встрече с «Порту» в 1/8 финала с точки зрения прагматизма – сыграть от обороны, удержав победный счет, добытый в матче в Португалии.

«Сегодня было несколько моментов, когда мы показали по-настоящему красивый футбол. Оборонялись мы хорошо. Ничего более от нас и не требовалось.

Ротация состава очень важна, если мы хотим и дальше играть столь же интенсивно. Было нужно найти правильный вариант «основы». Теперь мы спокойно можем готовиться к субботнему матчу с «Манчестер Юнайтед».

У Джордана Хендерсона ушиб. Пока точно не знаю, что там случилось», – рассказал Клопп.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Порту» завершилась со счетом 0:0. В первом матче сильнее были англичане – 5:0.