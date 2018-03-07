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    Клопп: «Ничего более от нас и не требовалось»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что подошел к ответной встрече с «Порту» в 1/8 финала с точки зрения прагматизма – сыграть от обороны, удержав победный счет, добытый в матче в Португалии.

    «Сегодня было несколько моментов, когда мы показали по-настоящему красивый футбол. Оборонялись мы хорошо. Ничего более от нас и не требовалось.

    Ротация состава очень важна, если мы хотим и дальше играть столь же интенсивно. Было нужно найти правильный вариант «основы». Теперь мы спокойно можем готовиться к субботнему матчу с «Манчестер Юнайтед».

    У Джордана Хендерсона ушиб. Пока точно не знаю, что там случилось», – рассказал Клопп.

    Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Порту» завершилась со счетом 0:0. В первом матче сильнее были англичане – 5:0.

    Источник: УЕФА

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    07.03.2018 07:01
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 марта 2018, 12:46

      Странные игры и странный результат.

      0
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      Рейтинг: +352

      TANNER 7 марта 2018, 14:43

      В эконом режиме играли, впереди крайне важный матч в чемпионате.

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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 7 марта 2018, 07:44

      Всё правильно сделали. Не ожидал от Клоппа такого прагматизм а, раньше отсутствие оного ему часто мешало. Растёт. Возможно сборную когда-нибудь возглавит.

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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 7 марта 2018, 07:28

      Молодцы ! Сыграли на результат ......

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