Болельщики «ПСЖ» ночью взрывали петарды и жгли пиротехнику возле отеля с игроками «Реала»

Болельщики «ПСЖ» негостеприимно встретили «Реал», прибывший во Францию на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

По информации El Mundo, фанаты парижан ночью взрывали петарды, жгли пиротехнику и скандировали оскорбительные кричалки под окнами отеля, где расположились футболисты сливочных.

Действо продолжалось до тех пор, пока болельщики не были разогнаны полицией, вызванной службой безопасности «бланкос».

Поединок «ПСЖ» – «Реал» состоится сегодня, 6 марта, и начнется в 22:45 по московскому времени. Первая встреча в Мадриде завершилась победой хозяев со счетом 3:1. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.