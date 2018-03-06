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    Болельщики «ПСЖ» ночью взрывали петарды и жгли пиротехнику возле отеля с игроками «Реала»

    Болельщики «ПСЖ» негостеприимно встретили «Реал», прибывший во Францию на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

    По информации El Mundo, фанаты парижан ночью взрывали петарды, жгли пиротехнику и скандировали оскорбительные кричалки под окнами отеля, где расположились футболисты сливочных.

    Действо продолжалось до тех пор, пока болельщики не были разогнаны полицией, вызванной службой безопасности «бланкос».

    Поединок «ПСЖ» – «Реал» состоится сегодня, 6 марта, и начнется в 22:45 по московскому времени. Первая встреча в Мадриде завершилась победой хозяев со счетом 3:1. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.03.2018 18:34
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 7 марта 2018, 00:46

      Пироманы ПСЖ зажигали петарды. сбивая темп атак свого клуба. может там агенты Реала затесались :).

      1
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 марта 2018, 21:08

      Французы жаждуют реванша.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1309

      Manilov 6 марта 2018, 19:50

      Стало быть французам можно на ушах стоять и никакие толерасты не пищат.
      А от одной только мысли о фанатах Спартака обосрался весь Бильбао.
      Как же достали эти двойные стандарты.

      4
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      Рейтинг: +481

      belrus21 6 марта 2018, 19:25

      Чуют беду бедолага... Помочь своим балбесам пытаются

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 6 марта 2018, 19:23

      А ребята из Реала могут и совсем разозлиться !

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 6 марта 2018, 19:22

      дикари везде есть

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 6 марта 2018, 19:12

      Надеюсь игроки реала ещё сильнее и злее станут и напихают парижанам

      1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 6 марта 2018, 19:11

      посмотрим на что способно ПСЖ дома, пока у них в ЛЧ не очень получается

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 6 марта 2018, 19:00

      Как же так - людей ночью в еуропейской столице разгонять силами полиции...
      Не уважают человеческие ценности, не занимаются профилактикой правонарушений и не способны обеспечить безопасность спортивного мероприятия!))
      Такие еуропейские партнёры - нам совсем не партнёры! И не указ!:))

      4
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 6 марта 2018, 18:59

      проходили уже... результат "0"!!! РЕАЛ ВПЕРЕД!!!!!

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