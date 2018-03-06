Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Болельщики «ПСЖ» ночью взрывали петарды и жгли пиротехнику возле отеля с игроками «Реала»

Болельщики «ПСЖ» ночью взрывали петарды и жгли пиротехнику возле отеля с игроками «Реала»

6 марта 2018, 18:34
12

Болельщики «ПСЖ» негостеприимно встретили «Реал», прибывший во Францию на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

По информации El Mundo, фанаты парижан ночью взрывали петарды, жгли пиротехнику и скандировали оскорбительные кричалки под окнами отеля, где расположились футболисты сливочных.

Действо продолжалось до тех пор, пока болельщики не были разогнаны полицией, вызванной службой безопасности «бланкос».

Поединок «ПСЖ» – «Реал» состоится сегодня, 6 марта, и начнется в 22:45 по московскому времени. Первая встреча в Мадриде завершилась победой хозяев со счетом 3:1. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов ПСЖ Реал
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
insider_retro
1520351413
И это творится в столице еуропейской державы... А негодование от случившегося поместилось в 2-х абзацах...
Ответить
Сильвербой
1520351762
Сомневаюсь что это поможет!
Ответить
Kybik-Pybik
1520351965
проходили уже... результат "0"!!! РЕАЛ ВПЕРЕД!!!!!
Ответить
insider_retro
1520352024
Как же так - людей ночью в еуропейской столице разгонять силами полиции... Не уважают человеческие ценности, не занимаются профилактикой правонарушений и не способны обеспечить безопасность спортивного мероприятия!)) Такие еуропейские партнёры - нам совсем не партнёры! И не указ!:))
Ответить
BAIv
1520352712
посмотрим на что способно ПСЖ дома, пока у них в ЛЧ не очень получается
Ответить
Татарин за ЦСКА
1520352772
Надеюсь игроки реала ещё сильнее и злее станут и напихают парижанам
Ответить
belrus21
1520353501
Чуют беду бедолага... Помочь своим балбесам пытаются
Ответить
Manilov
1520355053
Стало быть французам можно на ушах стоять и никакие толерасты не пищат. А от одной только мысли о фанатах Спартака обосрался весь Бильбао. Как же достали эти двойные стандарты.
Ответить
zigbert
1520359710
Французы жаждуют реванша.
Ответить
Егор Велунов
1520372766
Пироманы ПСЖ зажигали петарды. сбивая темп атак свого клуба. может там агенты Реала затесались :).
Ответить
Главные новости
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
01:06
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
2
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
2
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
29
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
4
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
6
Все новости
Все новости
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
Вчера, 16:05
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+