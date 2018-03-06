Джикия: «Шанс выступить на чемпионате мира? Конечно, он есть»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия, проходящий реабилитацию после разрыва крестообразной связки колена, полученного 18 января в товарищеском матче с «Шанхай СИПГ», выразил уверенность, что у него есть шанс выступить в составе сборной России на домашнем чемпионате мира.

«Говорят, что в этом году я буду с командой на поле. Более подробные сроки станут известны после второго теста 22 марта.

Есть ли хотя бы призрачный шанс, что я восстановлюсь до чемпионата мира? Конечно, есть шансы. Все, что зависит от меня, я делаю», – сказал Джикия.