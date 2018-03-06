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  • Джикия: «Шанс выступить на чемпионате мира? Конечно, он есть»

Джикия: «Шанс выступить на чемпионате мира? Конечно, он есть»

6 марта 2018, 17:17
2

Защитник «Спартака» Георгий Джикия, проходящий реабилитацию после разрыва крестообразной связки колена, полученного 18 января в товарищеском матче с «Шанхай СИПГ», выразил уверенность, что у него есть шанс выступить в составе сборной России на домашнем чемпионате мира.

«Говорят, что в этом году я буду с командой на поле. Более подробные сроки станут известны после второго теста 22 марта.

Есть ли хотя бы призрачный шанс, что я восстановлюсь до чемпионата мира? Конечно, есть шансы. Все, что зависит от меня, я делаю», – сказал Джикия.

Источник: ФК «Спартак»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Спартак Россия Джикия Георгий
Комментарии (2)
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OfaZavr
1520350815
ради возможности сыграть на ЧМ не стоит рисковать здоровьем и карьерой, выздороветь может и успеешь а вот форму нужную набрать большой вопрос.
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zigbert
1520358680
Только качественное лечение и спешить с выходом на поле не стоит.
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