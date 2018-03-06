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    Джикия: «Шанс выступить на чемпионате мира? Конечно, он есть»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия, проходящий реабилитацию после разрыва крестообразной связки колена, полученного 18 января в товарищеском матче с «Шанхай СИПГ», выразил уверенность, что у него есть шанс выступить в составе сборной России на домашнем чемпионате мира.

    «Говорят, что в этом году я буду с командой на поле. Более подробные сроки станут известны после второго теста 22 марта.

    Есть ли хотя бы призрачный шанс, что я восстановлюсь до чемпионата мира? Конечно, есть шансы. Все, что зависит от меня, я делаю», – сказал Джикия.

    Источник: ФК «Спартак»

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    06.03.2018 17:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 марта 2018, 20:51

      Только качественное лечение и спешить с выходом на поле не стоит.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 марта 2018, 18:40

      ради возможности сыграть на ЧМ не стоит рисковать здоровьем и карьерой, выздороветь может и успеешь а вот форму нужную набрать большой вопрос.

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