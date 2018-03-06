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    Милнер: «Салах прекрасно проводит сезон»

    Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер счастлив, что играет в одной команде с хавбеком сборной Египта Мохамедом Салахом.

    «На данный момент Салах прекрасно проводит сезон. Это отличный парень как на поле, так и за его пределами.

    Нашей команде повезло, что у нас в раздевалке есть такой футболист. Он доказывает это своей игрой в этом сезоне.

    Все мы рассчитываем, что он продолжит в том же духе. Здорово, что он забил столько голов, но его партнеры по команде тоже заслуживают доверия», – сказал Милнер.

    Напомним, ранее Салах был признан лучшим футболистом английской Премьер-лиги по итогам февраля.

    Источник: УЕФА

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    06.03.2018 07:57
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