Милнер: «Салах прекрасно проводит сезон»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер счастлив, что играет в одной команде с хавбеком сборной Египта Мохамедом Салахом.

«На данный момент Салах прекрасно проводит сезон. Это отличный парень как на поле, так и за его пределами.

Нашей команде повезло, что у нас в раздевалке есть такой футболист. Он доказывает это своей игрой в этом сезоне.

Все мы рассчитываем, что он продолжит в том же духе. Здорово, что он забил столько голов, но его партнеры по команде тоже заслуживают доверия», – сказал Милнер.

Напомним, ранее Салах был признан лучшим футболистом английской Премьер-лиги по итогам февраля.