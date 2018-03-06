Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Селихов не удивлен лидерством «Локомотива»

    Голкипер «Спартака» Александр Селихов не видит ничего удивительного в лидерстве «Локомотива» в текущем сезоне. По его словам, перед началом сезона на роль лидера претендует 5-6 команд.

    «Перед началом сезона специально не анализировал, кто может лидировать и в какой момент чемпионата. У нас есть 5-6 команд, которые бьются за самые высокие места, «Локомотив» – один из них. Ничего удивительного в их лидерстве нет, у них хороший подбор игроков. По ходу чемпионата команда Семина не раз выгрызала очки в самых концовках», – сказал Селихов.

    Напомним, «Локомотив» после 21 тура возглавляет турнирную таблицу РФПЛ с 46 очками. «Спартак» делит 3-5 строчки с «Зенитом» и ЦСКА, набрав 38 баллов.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.03.2018 06:51
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 марта 2018, 10:50

      для меня только вначале было удивительно, а теперь видно что лидерство полностью заслуженно и справедливо.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 6 марта 2018, 10:47

      Шпалыч - один из лучших тренеров России и, в принципе, не удивительно, что в этом сезоне Локо на вершине. Мы же, к сожалению, слишком долго раскачивались в начале сезона.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 марта 2018, 10:23

      Это еще раз говорит о том,что стать лидером может каждый клуб,если он становится коллективом единомышленников.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33432

      oyabun 6 марта 2018, 07:36

      А вот для меня, честно говоря, лидерство Локомотива в этом сезоне полный сюрприз. В начале сезона разные специалисты дружно предполагали лидерство совсех других команд. Но тем и прекрасен футбол, что он совсем непредсказуем!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 > oyabun 6 марта 2018, 13:06

      В России такие "специалисты", что любого из нас посади вместо них, не хуже получится, а то и лучше. Они могут только по факту говорить...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +158

      KB_Krasnogorsk 6 марта 2018, 06:54

      Собака лает, караван идёт (с)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11