Селихов не удивлен лидерством «Локомотива»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов не видит ничего удивительного в лидерстве «Локомотива» в текущем сезоне. По его словам, перед началом сезона на роль лидера претендует 5-6 команд.

«Перед началом сезона специально не анализировал, кто может лидировать и в какой момент чемпионата. У нас есть 5-6 команд, которые бьются за самые высокие места, «Локомотив» – один из них. Ничего удивительного в их лидерстве нет, у них хороший подбор игроков. По ходу чемпионата команда Семина не раз выгрызала очки в самых концовках», – сказал Селихов.

Напомним, «Локомотив» после 21 тура возглавляет турнирную таблицу РФПЛ с 46 очками. «Спартак» делит 3-5 строчки с «Зенитом» и ЦСКА, набрав 38 баллов.