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Селихов не удивлен лидерством «Локомотива»

6 марта 2018, 06:51
6

Голкипер «Спартака» Александр Селихов не видит ничего удивительного в лидерстве «Локомотива» в текущем сезоне. По его словам, перед началом сезона на роль лидера претендует 5-6 команд.

«Перед началом сезона специально не анализировал, кто может лидировать и в какой момент чемпионата. У нас есть 5-6 команд, которые бьются за самые высокие места, «Локомотив» – один из них. Ничего удивительного в их лидерстве нет, у них хороший подбор игроков. По ходу чемпионата команда Семина не раз выгрызала очки в самых концовках», – сказал Селихов.

Напомним, «Локомотив» после 21 тура возглавляет турнирную таблицу РФПЛ с 46 очками. «Спартак» делит 3-5 строчки с «Зенитом» и ЦСКА, набрав 38 баллов.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Селихов Александр
Комментарии (6)
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KB_Krasnogorsk
1520308460
Собака лает, караван идёт (с)
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oyabun
1520310977
А вот для меня, честно говоря, лидерство Локомотива в этом сезоне полный сюрприз. В начале сезона разные специалисты дружно предполагали лидерство совсех других команд. Но тем и прекрасен футбол, что он совсем непредсказуем!
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zigbert
1520321021
Это еще раз говорит о том,что стать лидером может каждый клуб,если он становится коллективом единомышленников.
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mialkov
1520322462
Шпалыч - один из лучших тренеров России и, в принципе, не удивительно, что в этом сезоне Локо на вершине. Мы же, к сожалению, слишком долго раскачивались в начале сезона.
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OfaZavr
1520322608
для меня только вначале было удивительно, а теперь видно что лидерство полностью заслуженно и справедливо.
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