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    Канделаки: «Матч ТВ» не показывал матч «Локомотив» – «Спартак»? Я не отвечаю за трансляции»

    Генеральный директор «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала ситуацию с отказом канала показывать матч 21-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (0:0).

    «Я не отвечаю за трансляции. За что отвечаю? Понятно давно. Околоспортивный контент», – написала Канделаки в твиттере.

    «Матч ТВ» предлагал бесплатно посмотреть трансляцию на сайте, заполнив анкету. На телеканале «Наш футбол» встречу можно было посмотреть платно.

    Организация главной игры месяца – бардак

    Источник: Twitter

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    05.03.2018 21:31
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 6 марта 2018, 16:30

      Интересно, а за страну хоть кто-то отвечает?

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 марта 2018, 13:10

      видать все коменты прочитала в её адрес и тут же отчиталась о своей проделанной работе мол меня там нету

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 6 марта 2018, 12:19

      Дурдом! Матч ТВ отказался от трансляции центрального матча тура. Тогда на хера нужен такой канал? Почему там рулит какая-то кандилака? Она - круглый ноль в спорте и полный профан в футболе. И, похоже, набитая дура в качестве генерального директора канала.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 марта 2018, 10:19

      вот теперь и понятно почему на канале не пойми что твориться потому что непонятно кто за что отвечает.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 6 марта 2018, 09:45

      Бережет свою квакушку))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 марта 2018, 09:24

      Ну можно так сказать "Не при делах".

      3
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 6 марта 2018, 07:01

      Руководитель отвечает за ВСЁ.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 марта 2018, 05:52

      Стерва что еще можно сказать то.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser 6 марта 2018, 00:56

      Сослать её в монастырь. Достала эта б....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 6 марта 2018, 00:17

      а на хрен она там нужна тогда, как же от них уже тошнит то

      2
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