Канделаки: «Матч ТВ» не показывал матч «Локомотив» – «Спартак»? Я не отвечаю за трансляции»

Интересно, а за страну хоть кто-то отвечает?
Генеральный директор «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала ситуацию с отказом канала показывать матч 21-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (0:0).
«Я не отвечаю за трансляции. За что отвечаю? Понятно давно. Околоспортивный контент», – написала Канделаки в твиттере.
«Матч ТВ» предлагал бесплатно посмотреть трансляцию на сайте, заполнив анкету. На телеканале «Наш футбол» встречу можно было посмотреть платно.
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