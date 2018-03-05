Член совета директоров «Локомотива»: «Борьба за чемпионство продолжается»

Член совета директоров «Локомотива» Андрей Бокарев назвал прошедшую игру со «Спартаком» в рамках 21-го тура РФПЛ хорошей для своей команды. При этом он призвал не расслабляться, так как вся борьба за чемпионство еще впереди.

«Хорошая игра. Не так плохо, как могло показаться перед матчем при таком снегопаде. Результат в сложившихся обстоятельствах — хороший для «железнодорожников». Но борьба за чемпионство продолжается, расслабляться рано», – заявил после матча Бокарев.

Матч 21-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Спартак» завершился со счетом 0:0. Железнодорожники после этой игры продолжают лидировать в турнирной таблице РФПЛ с 46 очками. «Спартак» делит 3-5 строчки с «Зенитом» и ЦСКА, набрав 38 баллов.