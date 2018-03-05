Зинченко – лидер «Манчестер Сити» по точным передачам в матче против «Челси»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко принял участие в матче 29-го тура английской Премьер-лиги против «Челси», который завершился со счетом 1:0. Украинец вышел на эту встречу в стартовом составе.

Футболист стал лидером своей команды по точности передач в этой игре. Он также стал вторым по общему количеству пасов.

Всего Александр 163 раза коснулся мяча (больше него это сделал только Илкай Гюндоган – 183), сделал 152 паса (97% из которых оказались точными), выиграл одну верховую дуэль.

Стоит отметить, что Зинченко провел в этой встрече 87 минут, когда его на поле заменил Данило. В текущем сезоне украинец провел 10 матчей в составе «горожан».