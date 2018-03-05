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    Зинченко – лидер «Манчестер Сити» по точным передачам в матче против «Челси»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко принял участие в матче 29-го тура английской Премьер-лиги против «Челси», который завершился со счетом 1:0. Украинец вышел на эту встречу в стартовом составе.

    Футболист стал лидером своей команды по точности передач в этой игре. Он также стал вторым по общему количеству пасов.

    Всего Александр 163 раза коснулся мяча (больше него это сделал только Илкай Гюндоган – 183), сделал 152 паса (97% из которых оказались точными), выиграл одну верховую дуэль.

    Стоит отметить, что Зинченко провел в этой встрече 87 минут, когда его на поле заменил Данило. В текущем сезоне украинец провел 10 матчей в составе «горожан».

    Источник: ua.tribuna

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    05.03.2018 10:16
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 5 марта 2018, 16:03

      гвардиола знает кого брать ! отличный тренер ! а у челси потолок теперь это лига европы))))))))))))))))))))))

      -1
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 5 марта 2018, 15:34

      100 передачь назад

      0
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      Рейтинг: +1427

      Freyd 5 марта 2018, 14:23

      Передачи ближайшим игрокам,главное что его выпускает играть пеп в основе

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 марта 2018, 14:12

      Гвардиола доверяет ему а это дорогого стоит.

      1
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      Рейтинг: +58

      mr. Perdony 5 марта 2018, 13:17

      Видел я этот матч , ничего особенного он там не сделал , а большинство передач что он отдал в этом матче , были передачи назад .

      0
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 5 марта 2018, 10:57

      Ничего, он молодой, и обостряющие передачи отдавать начнет скоро, вот увидите, и в защите будет работать как надо. Главное, доверие тренера, у него есть. Удачи парню!

      5
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 5 марта 2018, 10:50

      Удачи ему, но если честно я смотрел не всю игру, и не помню от него обостряющей передачи, а вот назад и на 5-20 м. свободному партнеру он мяч передавал. не думаю что стоит писать такие новости.

      1
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 5 марта 2018, 10:46

      удачи!! и старания!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +24996

      bset 5 марта 2018, 10:29

      Понеслась. Удачи, парень. Мы все за тебя переживаем. Жаль только, что украинец, а не русский... Ну как жаль... Может у наших научился бы бухать, кальян курить и остался штаны протирать в условном Динамо. Так что может оно и к лучшему.

      5
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 5 марта 2018, 10:17

      Поперёк поля?

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > DOCTOR PENALTY 5 марта 2018, 11:47

      У наших сборников даже поперёк 40% ;)))

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