Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Зинченко – лидер «Манчестер Сити» по точным передачам в матче против «Челси»

Зинченко – лидер «Манчестер Сити» по точным передачам в матче против «Челси»

5 марта 2018, 10:16
11

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко принял участие в матче 29-го тура английской Премьер-лиги против «Челси», который завершился со счетом 1:0. Украинец вышел на эту встречу в стартовом составе.

Футболист стал лидером своей команды по точности передач в этой игре. Он также стал вторым по общему количеству пасов.

Всего Александр 163 раза коснулся мяча (больше него это сделал только Илкай Гюндоган – 183), сделал 152 паса (97% из которых оказались точными), выиграл одну верховую дуэль.

Стоит отметить, что Зинченко провел в этой встрече 87 минут, когда его на поле заменил Данило. В текущем сезоне украинец провел 10 матчей в составе «горожан».

Источник: ua.tribuna
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Гюндоган Илкай Зинченко Александр
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1520234279
Поперёк поля?
Ответить
bset
1520234963
Понеслась. Удачи, парень. Мы все за тебя переживаем. Жаль только, что украинец, а не русский... Ну как жаль... Может у наших научился бы бухать, кальян курить и остался штаны протирать в условном Динамо. Так что может оно и к лучшему.
Ответить
кошмарик
1520235979
удачи!! и старания!!!!!!!!!!!!
Ответить
Павел Буре
1520236212
Удачи ему, но если честно я смотрел не всю игру, и не помню от него обостряющей передачи, а вот назад и на 5-20 м. свободному партнеру он мяч передавал. не думаю что стоит писать такие новости.
Ответить
Вомбат
1520236673
Ничего, он молодой, и обостряющие передачи отдавать начнет скоро, вот увидите, и в защите будет работать как надо. Главное, доверие тренера, у него есть. Удачи парню!
Ответить
mr. Perdony
1520245023
Видел я этот матч , ничего особенного он там не сделал , а большинство передач что он отдал в этом матче , были передачи назад .
Ответить
zigbert
1520248352
Гвардиола доверяет ему а это дорогого стоит.
Ответить
Freyd
1520248980
Передачи ближайшим игрокам,главное что его выпускает играть пеп в основе
Ответить
Жёлто-синий
1520253266
100 передачь назад
Ответить
dinar7777dinar
1520255008
гвардиола знает кого брать ! отличный тренер ! а у челси потолок теперь это лига европы))))))))))))))))))))))
Ответить
Главные новости
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
2
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
1
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
26
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
4
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
5
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
3
Мусиала потерял сознание второй раз за три дня
Вчера, 21:41
2
Все новости
Все новости
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
Вчера, 15:10
ФотоКлуб АПЛ приобрел игрока сборной Боснии за 35 миллионов
Вчера, 14:33
В саудовском клубе хотят избавиться от Бензема
Вчера, 12:20
«Манчестер Сити» определился с заменой для Родри
Вчера, 00:30
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
17 августа
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
17 августа
2
Совладельцы «Челси» решили продать акции
17 августа
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
17 августа
1
Стал известен новый клуб Родри
16 августа
2
Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Сити» в матче за Суперкубок Англии
16 августа
1
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
16 августа
3
Видео«Арсенал» забил «Манчестер Сити» на 23-й секунде
16 августа
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
15 августа
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
15 августа
1
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
15 августа
2
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
14 августа
Клубу РПЛ предложили Мареза
14 августа
4
«Динамо» предложили Санчо
14 августа
1
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
14 августа
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
13 августа
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
13 августа
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
13 августа
Реакция Эмери на поражение от «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
13 августа
1
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
13 августа
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
12 августа
1
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
12 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+