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    Вальверде ждет МРТ травмированного Иньесты

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал травму полузащитника своей команды Андреса Иньесты, который вынужден был покинуть поле в матче против «Атлетико» (1:0) на 36-й минуте.

    «С Иньестой, как и с Месси, мало кто может сравниться. Такого уникального игрока невозможно заменить.

    Мы подождем результатов МРТ. Но сейчас все указывает на надрыв мышцы. Будем верить и надеяться, что все не так серьезно.

    Опытный Андрес знает, как привести себя в порядок. Сегодня он играл прекрасно», – сказал Вальверде после матча.

    Из-за травмы Иньеста рискует пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси», который пройдет 14 марта. Напомним, что первая игра этих команд завершилась со счетом 1:1.

    Источник: Goal.com

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    05.03.2018 07:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 марта 2018, 13:25

      Жаль.

      0
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      Рейтинг: +14

      Владимир М 5 марта 2018, 10:57

      месяц все равно на восстановление, ну 2 недели. на челси не выйдет

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