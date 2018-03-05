Вальверде ждет МРТ травмированного Иньесты

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал травму полузащитника своей команды Андреса Иньесты, который вынужден был покинуть поле в матче против «Атлетико» (1:0) на 36-й минуте.

«С Иньестой, как и с Месси, мало кто может сравниться. Такого уникального игрока невозможно заменить.

Мы подождем результатов МРТ. Но сейчас все указывает на надрыв мышцы. Будем верить и надеяться, что все не так серьезно.

Опытный Андрес знает, как привести себя в порядок. Сегодня он играл прекрасно», – сказал Вальверде после матча.

Из-за травмы Иньеста рискует пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси», который пройдет 14 марта. Напомним, что первая игра этих команд завершилась со счетом 1:1.